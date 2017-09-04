Sağlık Bakanlığı hastaları yalnız bırakmadı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya, "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Ankara'daki çeşitli hastanelerde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakaya, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ulus Devlet Hastanelerine ziyaretlerde bulundu.

Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Akçakaya, onlara Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın selam ve bayram tebriklerini ileterek karanfil dağıttı.

Hastane ziyaretleri kapsamında Ankara Hastanesine de uğrayan Akçakaya, kurban keserken yaralanan ve tedavileri devam edenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.