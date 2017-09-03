Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Birinci:

DİYARBAKIR (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, "Türkiye sağlıkta çok iddialı. Başka ülkelerin 30 yılda yapamadığını 10 yılda yaptık." dedi.

Birinci, beraberinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İletişim Daire Başkanı Ali Özhan ile bayram süresince hastanelerde yatan hastalar ve nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret edip onlarla bayramlaşmak için "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Diyarbakır'daki kamu hastanelerini gezdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları ile Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanelerini ziyaret eden Birinci, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı, karanfil verdi.

Birinci, AA muhabirine, tatil zamanlarında ihtiyaçların azalmadığını, aksine bu dönemlerde daha az personelle sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu temaslar sırasında personelin moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Birinci, "Zor zamanlarda sağlık hizmetinin nasıl yürüdüğünü, problemlerin nasıl çözüldüğünü görmek ve işleri kolaylaştırmak için sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

- En üst düzey ziyaret Şırnak ve Diyarbakır'a

Müsteşar yardımcısı Birinci, bakanlıkta görev yapan üst düzey yöneticilerin tamamının Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın tebrik mesajını ulaştırmak üzere yola çıktığını işaret eden Birinci, bu kapsamda en üst düzeyde ziyaretin Şırnak ve Diyarbakır'a gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bayramda Türkiye genelinde 750 hastanenin ziyaret edilmesinin planlandığını işaret eden Birinci, şöyle konuştu:

"Personelimizin büyük bir aşkla hizmet ettiğini gördüm. Sağlık personelimiz çalışma hastalığına yakalanmış, bizim tedavi etmek istemediğimiz tek hastalık bu. Bu hastalığın hep kalmasını istiyoruz. Biz bununla çok mutluyuz. Herkes insan üstü bir gayretle çalışıyor. Bizim de en büyük hedefimiz onların işini kolaylaştırmak."

Diyarbakır'da yapılması planlanan iki şehir hastanesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü işaret eden Birinci, şehir hastanelerinde sağlık hizmetinin daha kaliteli sunulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sağlıkta çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Birinci, şunları kaydetti:

"Türkiye sağlıkta çok iddialı. Başka ülkelerin 30 yılda yapamadığını 10 yılda yaptık. Dünyada harcadığı paraya göre memnuniyetin en yüksek olduğu ülkeden bahsediyoruz. 2023'te 170 bin yatağımız olacak ve biz 90 bin yatağımızı yeniliyoruz. Şehir hastaneleri kapsamında14 bin ek yatak geliyor. Sağlık hizmet altyapısını güncelliyoruz."

PKK'lı teröristlerin saldırılarının geçmişte sağlık hizmetine büyük zarar verdiğine dikkati çeken Birinci, "Terör bazı hizmetlerden bu bölgeyi hizmetlerden yoksun bırakmıştı. Biz sağlıkta hizmete devam ediyoruz. Sağlık hizmetimiz hiç aksamadan devam ediyor." ifadesini kullandı.