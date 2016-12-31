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Sağlık Bakanlığından 16 bin sözleşmeli personel istihdamı

Sağlık Bakanlığınca, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığından 16 bin sözleşmeli personel istihdamı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, 2017'de eleman bulunmasında güçlük çekilen yerlerde 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2017'de uygulanmak üzere belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, eleman bulunmasında güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen pozisyonlarda acil sağlık hizmetlerinde 220, ilçe sağlık müdürlüklerinde 60, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim hastanelerinde bin 886, entegre ilçe hastanelerinde 958, yataklı tedavi kurumlarında 10 bin 500, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre ilçe hastanelerinde 422, halk sağlığı laboratuvarlarında 34, toplum sağlığı merkezlerinde 920, sağlık evlerinde bin olmak üzere 16 bin sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılacak.

İstihdam edilecek personelden 8 bin 274'ü uzman tabip, 6 bin 669'u tabip, bin 3'ü ebe, 45'i sağlık memuru ve 5'i hemşirelerden oluşacak. Ayrıca, birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Personel istihdamında zorluk çekilen yerlerde gönüllülük esasına göre devamlı sağlık hizmeti sunumu sağlanmış olacak.

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