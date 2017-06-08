Sağlık Bilimleri Üniversitesi iftarı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ümraniye'de bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, iftar programına katılan rektörlere, mülki amirlere, sağlık kuruluşları yöneticilerine ve medya mensuplarına teşekkür etti.

Erdöl, iftar programının ikincisini düzenlediklerini, gelecek hafta da Ankara’da iftar programı yapacaklarını belirterek, "Üniversitemiz iki yıllık bir üniversite ama iki ayrı şehirde ciddi eğitim alanları olan, 16 şehirde 58 eğitim ve araştırma hastanesi olan bir devasa üniversite oldu. Buna emek veren mesai arkadaşlarıma, gerek akademisyen gerekse idari anlamda görev yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kadrolarıyla hızla büyüdüğünü görüyoruz. Sizlerle birlikte olup iftar yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

İftar programına, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ile öğretim görevlileri, hastane yöneticileri ve aileleri katıldı.















