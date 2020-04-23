Sağlık çalışanlarının çocuklarını unutmadı

Corona salgını nedeni ile Sağlık Çalışanları uzun zamandır, olası bir bulaşıcılığa karşı önlem olarak evlerinden çocuklarından uzak, büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyorlar.

Beykoz Kızılayı, Sağlık Çalışanlarına bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür etmek için Paşabahçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, #Hayalgücümünsonucu projesi kapsamında oyuncaklarını dağıttı.

Kızılay Şube Başkanı Saadettin Çay ve Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Dr. Mahmut Talha Uçar ve Gönüllü Kızılaycılarla birlikte makamında ziyaret ettikleri Paşabahçe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Süleyman Erdoğdu nezdinde Covit-19 sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdikleri özverili mücadele için şükranlarını ifade ettiler.

Kızılay Beykoz Şubesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile organize ettikleri #HayalGücümünSonucu adlı etkinlik kapsamında Ülke genelinde On binlerce oyuncak dağıtımı gerçekleştirdiler.

Bu süreçte; Evlerinde çok bunalan çocuklar için hoş bir sürpriz olması düşünülen oyuncakların değişik kıyafetlerle süslenerek, sosyal medya üzerinden paylaşılması halinde, çocukları başka sürprizlerin de beklediğini ifade eden Şube Başkanı Çay; Milletimizin bu süreci hep birlikte ve Evde kalarak atlatacağını söyleyerek Sağlık Çalışanlarına özverileri için teşekkür etti.

