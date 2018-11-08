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Sağlık ödüllerini hekimler oylarıyla belirleyecek

İSTANBUL (AA) - Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülleri kapsamında çeşitli kategorilerde "Yılın Doktorları" ve "Yılın Endüstri Kuruluşları" seçilecek.VSY Biotechnology açıklamasına göre, yarışma birincileri, sadece...

Sağlık ödüllerini hekimler oylarıyla belirleyecek
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İSTANBUL (AA) - Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülleri kapsamında çeşitli kategorilerde "Yılın Doktorları" ve "Yılın Endüstri Kuruluşları" seçilecek.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, yarışma birincileri, sadece hekimlerin üye olabildiği Doktorclub platformunda online yapılan oylar ile belirleniyor.

Tüm hekimler, ücretsiz olarak Doktorclub web sitesine (https://doktorclub.com/ ) üye olarak oylama yapabiliyor. Hekimlerin oylamaları, 30 Kasım gece yarısına kadar devam edecek. Yarışmanın birincileri ise 21 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleşecek bir törenle duyurulacak.

Yarışmanın "Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması" kategorisi finalistleri arasında VSY Biotechnology yer alıyor. Firma, "Yakın, Orta ve Uzak Görüş Mesafelerinde Kesintisiz Görüş Sağlayan, Dünyanın İlk ve Tek Sinüsoidal Göz İçi Lensi: Acriva Trinova" ile ilk 3 sıralamada yer alıyor.

Retinaya yüksek ışık iletimi gerçekleştiren ve tüm mesafelerde kesintisiz üstün görüş sağlayan akıllı göz içi lensi sayesinde katarakta çözüm oluşturulabilirken, aynı zamanda miyop, hipermetrop, presbiyopi ve astigmatizm gibi göz kusurları iyileştirilebiliyor, gözlük veya kontakt lens bağımlılığına son verilebiliyor.

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