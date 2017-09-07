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Sağlık personeline "iklim değişikliği" eğitimi

- AÜ Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türe, "İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Programı ve Eylem Planı" kapsamında sağlık personelini eğitecek - Prof. Dr. Türe: - "Sağlık Bakanlığının bu konuya ilişkin bir eylem planını ortaya koyması, halk sağlığının korunması ve toplumsal farkındalığın artması açısından büyük önem taşıyor"

Sağlık personeline

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilecek "İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Programı ve Eylem Planı" kapsamında sağlık personeline eğitim verecek.

Ankara'da 13-14 Eylül'de düzenlenecek "Eğiticilerin Eğitimi" programına eğitim vermek üzere davet edilen Türe, iklim değişikliğinde çevre, insan ve toplumun etkilenme boyutu, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerine erken cevap kapasitesi, aşırı hava olayları ve afetler ile hava kirliliği kaynaklı hastalıklar konularından 112 acil sağlık hizmetleri, hastanelerin acil sağlık birimleri, UMKE ve aile hekimlerine bilgilerine aktaracak.

Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de giderek etkilerini göstermeye başlayan iklim değişikliğine bağlı olayların hem insan sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

İklim değişikliğine bağlı olayların gözlenebilir olduğuna dikkati çeken Türe, şöyle dedi:

"Bu olay, başta fosil kökenli enerji kaynaklarından salınan sera gazları olmak üzere, farklı insan faaliyetleri sonucunda atmosferin bileşiminin bozulması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Etkilerinin kısa süre ortadan kalkması mümkün görünmeyen bu iklim değişikliğinin etkilerine karşı, toplumun uyum sağlaması ve dirençli hale gelmesi büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığının bu konuya ilişkin bir eylem planını ortaya koyması, halk sağlığının korunması ve toplumsal farkındalığın artması açısından büyük önem taşımaktadır."

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Anadolu ÜniversitesiEskişehirİklim DeğişikliğiProf. Dr. Cengiz TüreSAĞLIK BAKANLIĞI
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