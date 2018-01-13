Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

GAZİANTEP (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Biz üç kıtada hüküm sürmüş, gittiği her yere nizami alem davasını götürmüş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün ülke yeniden uyanıyor ve Türkiye, artık kenarda satranç izleyen değil, satrancı en iyi oynayan ülkedir. Bugün Türkiye, oyunları bozan, oyunları kuran bir ülkedir." dedi.

Memiş, sendikanın Gaziantep Şubesince kentteki otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Türkiye" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmalarında önceliği millete vermiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığına dikkati çeken Memiş, "Bu oyunlar bitmeyecek çünkü bölgesinde tek kalan ülke Türkiye. Artık Irak diye bir ülkeden neredeyse bahsedemiyoruz, Lübnan'dan bahsedemiyoruz, Suriye'de kan akışını görüyoruz, İran üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Coğrafyamızdaki ülkelerin tamamında oynanan oyunları görüyoruz. O zaman kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Memiş, Kazakistan gezisinde Kazak uyruklu kişinin 15 Temmuz günü sabahlara kadar ağlayarak Türkiye'nin düşmemesi için dua ettiklerini söylediğini aktardı.

"Sadece Kazakistan mı, Arakan, Myammar, Filistin, dünyadaki bütün mazlumların umudu Türkiye'dir." diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye üzerinde oynanan oyunları da hep beraber görüyoruz. Özellikle yanı başımızda Suriye'yle alakalı yaşanan savaşta, Türkiye'nin burada rol almasını hazmedemeyen içimizde maalesef siyasetçiler var ve bunu iç siyaset malzemesi yapıyorlar. Kazakistanlı amcanın düşüncelerini paylaşamayan, vicdan sahibi olmayan siyasetçiler var. 911 kilometre sınırımız olan Suriye üzerinde on binlerce kilometre öteden gelip orada pay almak için mücadele eden devletler var. Eskiden kenardan bakıyordunuz, satranç oynamayı bilmiyordunuz. Yine 'Kenardan bakalım.' denecek. Kusura bakmayın, Türkiye artık eski Türkiye değil.

Biz üç kıtada hüküm sürmüş, gittiği her yere nizami alem davasını götürmüş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün ülke yeniden uyanıyor ve Türkiye, artık kenarda satranç izleyen değil, satrancı en iyi oynayan ülkedir. Bugün Türkiye, oyunları bozan, oyunları kuran bir ülkedir."

- "Sağlıktaki memnuniyetin gerçek mimarları sağlık çalışanlarıdır"

Memiş, Türkiye'nin yedi düvelin hamlesine rağmen Suriye'de önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, bugün hem sınır güvenliği hem de Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri noktasında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminde korkarak değil, kefenini diyerek mücadele eden lidere sahip olduklarını anlatan Memiş, "15 Temmuz gecesinde bir yerlere gizlenerek değil, kefenini giyerek milletin önüne çıkan Cumhurbaşkanımız, Kudüs meselesinde de yine kefenini giyerek, 7 düvele meydan okuyarak, 'Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir.' diyerek meydan okudu ve arkasından da Birleşmiş Milletlere o kararı çıkarttırdı." şeklinde konuştu.

Torba yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Memiş, nöbet ücretlerinin yeniden yüzde 50 artırımla ödenmesi taleplerini bakanlığa ilettiklerini dile getirdi.

Sağlık alanındaki personel yetersizliğine de değinen Memiş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Özellikle Gaziantep'te yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyorum. Suriyeli kardeşlerimize de hizmet veriliyor. Personel çok yetersiz, arkadaşlarımızın canı çıkıyor artık. Sağlıktaki memnuniyetin gerçek mimarları sağlık çalışanlarıdır. 'Lütfen, artık 6, 7, 8 binli alımlar yaparak değil, 30, 40, 50 binli alımlar yaparak bir an önce personel istihdamı sorununu çözün' talebimize Bakanlık kulak verdi. 36 bin sağlık çalışanı alınacak. Hekim sayılarıyla birlikte son açıklamaya göre 55 bin sağlık personeli alınacak ki bu sayı, son yıllardaki en yüksek personel alımı olacak.

İnşallah bu şekilde 3-4 defa personel alımıyla istihdam sorunu kalkmış olacak ve sağlık çalışanlarımızın da iş yükü azalacak. Nitelikli, kaliteli sağlık hizmetinin verilmesine katkı sunulmuş olacak."

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve "Dünden Bugüne Türkiye" konulu klip izlendi.