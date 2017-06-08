Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği

ANKARA (AA) - Sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamaların giderilmesine yönelik, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik ve fiyat güncellemeleri yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, palyatif bakım tedavilerinin, vakıf üniversite hastanelerince de faturalandırılması ve "ilave ücret alınamayacak sağlık hizmeti" olması yönünde düzenleme yapıldı.

"Epidermolizis bülloza" tanılı hastaların yara bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra üniversite hastaneleri tarafından da sağlanabilecek.

İşitme cihazları için ödenen tutar, vatandaşların daha kolay erişimini sağlamak ve ödeyecekleri tutarı azaltmak amacıyla yaklaşık yüzde 35 oranında artırılarak, 750 liraya çıkarıldı.

İşitme cihazının geri ödeme kural ve kriterlerinde yapılan düzenleme ile 18 yaş üzeri genel sağlık sigortalılarının işitme cihazı bedellerinin ödenmesinde aranan "3. basamak resmi sağlık kurumu" şartı değiştirilerek, "ikinci basamak resmi sağlık kurumu" tarafından öngörülen cihaz bedelinin ödenmesi sağlandı.

1 Aralık 2016'dan önce yapılan işitsel implanta ait işlem bedelini, uygulamanın yapıldığı tarihte SGK ödeme kapsamında olmaması, ödeme kural ve kriterlerine uymaması veya işlemin yapıldığına dair verilerin sistemde görüntülenememesi gibi sebeplerden dolayı kendi imkanları ile karşılayan sigortalıların sarf malzeme bedelleri, kurumun ilgili birimlerine başvurularak kayıt altına alınması halinde karşılanır hale getirildi. Böylece, vatandaşların mağduriyetleri giderildi.

Değişiklikle gazilerin, başta myoelektrik kontrollü kol (biyonik kol) ve göz protezleri olmak üzere, protez için kullanılan ara malzemelerin ve aktif tekerlekli sandalyenin fiyatında artış yapılarak, ihtiyaçların karşılanması da amaçlandı.

- "HIV tedavisindeki ilaç, ödeme kapsamına alındı"

Genel sağlık sigortalıların tıbbi malzemelere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla ayakta tedavilerde kullanılan 19 tıbbi malzemenin fiyatı artırıldı.

Osteosarkom (kemik kanseri), ülseratif kolit (sindirim sistemi hastalığı), crohn hastalığı (sindirim sistemi hastalığı), meme kanseri, renal cell ca (böbrek kanseri) ve hodgkin lenfoma (bağışıklık sistemi kanseri) tedavilerinde kullanılan 4 yeni ilaç, ödeme listesine ilave edilerek, bu hastalıklardaki mevcut tedavi seçenekleri artırıldı.

Yurt dışı ilaç fiyat listesinde yer alan ilaçlardan, "mukopolisakkaridoz tip IVA" (Morque A Sendromu) hastalarının tedavisinde kullanılan "elosulfase alfa" etken maddeli ilaç 60 ay altı hastalarda, "metreleprin" etken maddeli ilaç ise "konjenital leptin" eksikliği tanısında ödeme kapsamına dahil edilerek, vatandaşların erişimine sunuldu.

Daha önce yurt dışından temin edilen dirençli HIV tedavisinde kullanılan "maravirok" etken maddeli ilaç ile "üriner ünkontinans" tedavisinde kullanılan "mirabegron" etken maddeli ilaç, ödeme kapsamına alınarak SGK ile sözleşmeli eczanelerde satılacak.