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Sağlıkçılara "sepsis" eğitimi

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirkıran: - "Sepsis ölümcül bir hastalık ama önlenebilir. Sepsisi tanımak, erken tanı ve tedaviye başlamak oldukça önemlidir" - Erzurum İl Sağlık Müdürü Vançelik: - "Her bir bebek ölümünü ayrıntısıyla sorguladık. Şu ortaya çıktı ki bebeklerin, özellikle yeni doğanların, ilk 24 saatte olmak üzere ölüm nedeni sepsis"

Sağlıkçılara

ERZURUM (AA) - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, ölümcül bir hastalık olan sepsisin önlenebileceğini belirterek, "Sepsisi tanımak, erken tanı ve tedaviye başlamak oldukça önemlidir." dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) iş birliğiyle "Sepsiste Sağkalım Kampanyası" kapsamında Erzurum'da, vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıtla kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkan sepsise ilişkin seminer düzenlendi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TYBD Sepsis Çalışma Grubu Başkanı da olan Prof. Dr. Oktay, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'ndaki seminerde, 13 Eylül'ün "Dünya Sepsis Günü" ilan edildiğini söyledi.

Bugün itibarıyla Türkiye ve tüm dünyada sağlık çalışanlarına sepsis farkındalık eğitimi verildiğini dile getiren Oktay, "Türkiye'ye 200'ü aşkın sepsis eğitmeni dağılmış durumda." diye konuştu.

Proje kapsamında Türkiye'de 10 bin sağlık çalışanına ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Oktay, "Sağlık çalışanlarına sepsisin nasıl tanınacağı, acil ve ileri tedavileri konusunda bilgi vereceğiz. Sepsis ölümcül bir hastalık ama önlenebilir. Sepsisi tanımak, erken tanı ve tedaviye başlamak oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik de uzun yıllar Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları komitesinde çalıştığını anlattı.

Vançelik, "Kentte son 3 yıldır bebek ölümlerini azaltamıyorduk. Bu kapsamda 2015-2016'da bebek ölümlerini tek tek dosya halinde özelliklerine göre analiz etmeye çalıştık. Her bir bebek ölümünü ayrıntısıyla sorguladık. Şu ortaya çıktı ki bebeklerin, özellikle yeni doğanların, ilk 24 saatte olmak üzere ölüm nedeni sepsis. Sepsisi azaltırsak Erzurum'da bebek ölümlerini azaltırız." diye konuştu.

Seminere, Erzurum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Muhammet Akif Güler, kentteki hastane yöneticileri ve 100'e yakın sağlık çalışanı katıldı.

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