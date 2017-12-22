"Sağlıklı Fikirler Senaryo Yarışması" ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması"nda, ülke çapında yapılan 800 başvuru arasından 4 farklı kategoride 12 senaryo dereceye girdi.

Yeşilay’ın tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) ile düzenlediği "3. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" ödül töreni düzenlendi.

Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen törende, "Alkol Bağımlılığı" kategorisinde "Ekmek" isimli senaryosuyla Tolga Duruştay, "Madde Bağımlılığı" kategorisinde "Sen de Uyuşturucuya Hayır Demekten Korkma" isimli senaryosuyla Buket Yeniceli, "Teknoloji Bağımlılığı" kategorisinde, "Hayatı Kaçırma" isimli senaryosuyla Eda İvgen Taban ve "Tütün Bağımlılığı" kategorisinde "Dumanlar İçinde" senaryosuyla Mehmet Metin değer birinciliğe layık görüldü.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, sinemanın etkileşim alanının çok geniş olduğunu belirtti.

Son teknolojik gelişmelerle bu alanın daha da büyüdüğünü ifade eden Gül, "Senaryo yazımı anlamında Yeşilay'ımızın yaptığı bu etkinliği biz de bakanlık olarak severek, memnuniyetle destekliyoruz." dedi.



Sinemada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2004'te başlattığı yeni bir dönemle sinema sektörünün farklı boyutlara ulaştığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"2002'de vizyona giren Türk filmi sayısı sadece 9'du. Bu yıl 145'e ulaştı bu sayı ve 68 milyon seyirciye ulaştık sinemamızda. Avrupa'da da yerli film izleme oranı şu anda birinci durumdayız. Artık sinema gerçek anlamda ülkemizde de bir sektör, bir endüstri olma yolundadır."



Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak "İnsanlar bağımlı olmasın, sağlıklı olsunlar. Hayata sağlam ve güçlü bir şekilde tutunsunlar. " diye mesajları olduğunu vurguladı.

Dinç, bu mesajı mümkün olduğu kadar çok kanaldan insanlara ulaştırmaya, gençlerin kalbine sokmaya ve çocukların kulağına çalmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu noktada en önemli kanallarımızdan biri sinema, film ve görsel sanatlar. Bunun gücüne, etkisine yüzde yüz inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü ve Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim, Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Feza Sınar ve Mehmet Güleryüz'ün jüri üyesi olduğu yarışmada dereceye giren senaryolar şöyle:



"Alkol Bağımlılığı" kategorisinde, "Ekmek" senaryosuyla birinciliği Tolga Duruştay, "Bir Çift Hayat" ile 2'nciliği Ufuk Arıca, "Alkolü Bırak Elimi Bırakma" senaryosuyla 3'üncülüğü Neslihan Yılmaz kazandı.



"Madde Bağımlılığı" kategorisinde, "Sen de Uyuşturucuya Hayır Demekten Korkma" senaryosuyla Buket Yeniceli birinciliğe, "Uyuşturucu Yüzünden Hayatın Ellerinden Akıp Gitmesin" senaryosu ile Şirin Taşkın ikinciliğe, "Bi' Kereden Bi' Şey Olmaz!" senaryosuyla Elif Baysal, üçüncülüğe değer bulundu.



"Teknoloji Bağımlılığı" kategorisinde, "Hayatı Kaçırma" senaryosuyla birinciliği Eda İvgen Taban, "Teknoloji Dünyası" senaryosuyla ikinciliği Cengiz Hartal, "Teknoloji Bağımlılığı" senaryosuyla üçüncülüğü Gözde Mutlu Doğan elde etti.



"Tütün Bağımlılığı" kategorisinde, "Dumanlar İçinde" senaryosuyla Mehmet Metin birinciliğe, "İlk Adım" ile Korhan Topçu ikinciliğe, "Kemal'in Sıra Dışı Hayatı" senaryosuyla Özge Gürses üçüncülüğe layık görüldü.



Her kategoride birincilere 5 bin, 2'ncilere 3 bin, 3'üncülere ise 2 biner lira ödül takdim edildi.



Yarışmada dereceye giren eserlerin filmlerinin çekildiği ve filmlerin başta kamu spotları olmak üzere farklı araçlar ve iletişim kampanyası vasıtasıyla yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Törene, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz ve SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz ile çok sayıda davetli katıldı.











