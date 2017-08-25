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"Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" müzikali İstanbul'a geliyor

- Sağlık Bakanlığı'nca obezite ile mücadele kapsamında düzenlenen müzikal, 28 Ağustos-9 Eylül'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı'nın obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, İstanbul'da 28 Ağustos-9 Eylül arasında 8 kez sahnelenecek.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, müzikal için Türkiye'de toplam 31 şehirde 60 gösterim planlandı.

Müzikal için 28 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek tır, 9 Eylül'e kadar Avrupa ve Anadolu yakalarında 8 gösteri gerçekleştirecek. Her gösterim öncesi halk sağlığına yönelik sağlıklı yaşam araçlarında sağlık personelleri tarafından bilgilendirme çalışmaları, broşür ve balon dağıtımı yapılacak.

Müzikal gösterileri 28-29 Ağustos'ta Optimum AVM, 30 Ağustos'ta Atlas Park AVM, 5 Eylül'de Rings AVM, 6 Eylül'de Armoni Park AVM, 7 Eylül'de Star City AVM, 8 Eylül'de Axis AVM ve 9 Eylül'de Torium AVM'de gerçekleştirilecek.

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"Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa"SAĞLIK BAKANLIĞI
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