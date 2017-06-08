"Sağlıklı yaşam merkezleri sağlık hizmetlerine ivme kazandıracak"

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de yaklaşık bin 100 sağlıklı yaşam merkezi kurulacağını belirterek, "Sağlıklı yaşam merkezleri Türkiye'deki sağlık hizmetlerine müthiş bir ivme kazandıracak." dedi.

Bakan Akdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret edip gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erzurum'da yapımı süren Şehir Hastanesi inşaatını inceleyeceklerini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu hastaneyi yıl sonuna yetiştirmek istiyoruz. Aslında şehir hastanemizi inşa ederken daha önceden yaptığımız ve hizmete koyduğumuz Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) ile ortak bir proje geliştiriyoruz. Bir taraftan yeni binalar yaparken diğer yandan BEAH'ı da yeniliyoruz. Odalarını tek kişilik oda haline getiriyoruz, yeniden elden geçiriyoruz. Bir bütün olarak bu projeyi geliştiriyoruz. Mevcut BEAH ile yeni yapılacak hastane binalarını da birbirine bağlayan bir iç cadde de inşa ediyoruz. İşi alan firma yoğun şekilde çalışıyor. Söz konusu alanda bin civarında eleman çalışıyor."

Akdağ, şehir hastanesinin yapıldığı alanda fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi de yapılacağını hatırlatarak, bu hastanelerin de ihalelerinin gerçekleştirildiğini, projelerinin bittiğini, 2019 yılında hizmete sokulacağını söyledi.

- Erzurum bölgenin sağlık üssü

Erzurum'un bölgenin sağlık üssü olarak hizmet verdiğini dile getiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ana hizmet şehrimiz var. Van, Kars ve Erzurum. Kars, kendisiyle Ardahan'a ve Iğdır'a hizmet ediyor. Van, kendisiyle Hakkari'ye, Muş'a, Bitlis'e, Ağrı'nın bazı ilçelerine hizmet ediyor. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl'e hizmet ediyor ama Erzurum nihai anlamda bu illerin hepsine hizmet ediyor. Başından beri böyle tasarladık. Organ naklinden tutun, en mükemmel şekilde rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı merkezleri de böylece Erzurum'da teşkil etmiş oluyoruz."

Akdağ, Türkiye'de yaklaşık bin 100 adet sağlıklı yaşam merkezi kurulacağını anımsatarak, şu bilgileri aktardı:

"Vatandaş olarak aile hekimimize gittiğimizde doktorumuz bizi birlikte çalıştığı sağlıklı yaşam merkezine yönlendirecek. Böyle bir ihtiyaç durumunda da bir servis aracı bizi sağlıklı yaşam merkezine götürecek. Oradan da aile sağlığı merkezinin bulunduğu yere yani evimizin bulunduğu yere de yine bir servis aracıyla geleceğiz. Bütün taramalar, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili izlemler, kanser taramaları, verem ile ilgili hizmetler buradan yürütülecek. Buralarda ultrason, röntgen, laboratuvar imkanlarımız olacak. Kendi hayatımızla ilgili daha sağlıklı nasıl yaşarız konusunda bir bakıma sağlık koçluğu yapılacak. Psikologlar, diyetisyenler, rehabilitasyon uzmanları, egzersiz uzmanları, bazı hastalıkları yönetmek için özel eğitim almış hemşireler olacak. Şişmanlığımızı, hareketsizliğimizi burada yeneceğiz. Sigarayı burada bırakacağız."

- "Gebe ve diyabet okulları kuracağız"

Bu merkezlerde vatandaşlara kendi hastalığıyla baş etmeyi öğreteceklerini anlatan Akdağ, "Gebe okulları, diyabet okulları gibi küçük eğitim grupları kuracağız. Sağlıklı yaşam merkezleri Türkiye'deki sağlık hizmetlerine müthiş bir ivme kazandıracak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize 180 günlük bir eylem planı talimatı var. Bu eylem planının içinden birini söylüyorum. Bu yıl içinde bu proje başlayacak, genişleyerek bütün Türkiye'de geliştirilecek. Bu yaşam merkezlerinden 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız ücretsiz olarak istifade edecek."

- Erzurum'a tramvay müjdesi

Bakan Akdağ, bir gazetecinin sorusu üzerine Erzurum'a bu kez gelişinde güzel bir müjdeyle geldiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulunda, Erzurum'da yapılacak olan raylı sistem diğer adıyla tramvay projesinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca üstlenileceğine dair kararı imzaya açtık ve imzaladık. Bu hususta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya bu fikrin ortaya konmasından projenin hazırlanışına kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

(Bitti)