Sağlıkta 2017 böyle geçti (1)

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN / DUYGU YENER - Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet'te gerçekleştirilen değişikle Sağlık Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcılığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ise Ahmet Demircan getirildi. 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlığın teşkilat yapısında değişikliğe gidilerek, Türkiye Kamu Hastaneleri ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Genel Müdürlüklere dönüştürüldü.

AA muhabirlerinin yaptığı derlemeye göre, sağlığın korunmasında yeni eylem planlarının hazırlanmasından, iletişim stratejilerinin belirlenmesi için düzenlenen çalıştaylardan, hekimlerin çalışma esaslarını belirleyen yeni düzenleme hazırlıklarına, güvenlik soruşturmaları tamamlanan personelin atamasından aşı tartışmalarına kadar birçok konu ele alındı ve çeşitli alanlarda yasal düzenlemeler yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te yapılan değişikle mevcut Sağlık Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcılığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ise Ahmet Demircan getirildi.

Sağlıkta çalışan memnuniyeti mercek altına alındı. Bu kapsamda Bakan Demircan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle, "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. Demircan, bu toplantıda hasta memnuniyetinin daha yukarıya taşınması için çalışanın memnuniyetinin de ona paralel yürümesi gerektiğini belirterek, "Bu noktada biz, sağlık hizmetini veren bu fedakarlığı yapan insanlarımızla birlikte meselelerimizi görüşüp, anlaşıp çözüm üretebilecek noktada olduğumuza inanıyorum. Sistemle ilgili sıkıntıları çözdük." dedi.

- Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik

694 sayılı KHK ile Bakanlığın teşkilat yapısı değişti. Yapılan değişiklikle Türkiye Kamu Hastaneleri ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Genel Müdürlüklere dönüştürüldü. İllerdeki üçlü yapı teke indirildi.

- Hekimlere "esnek çalışma"

Kamuoyunda "tam gün" olarak bilinen, hekimlerin çalışma esaslarını belirleyen yasada değişiklik tekrar gündeme taşındı. Bakan Demircan, "Mevcut düzenlemeler yeterli olmuyorsa yeterli sonuç almamızı sağlamıyorsa bize düşen bu düzenlemeleri yeniden gözden geçirmektir. Mevcut çalışma düzenimiz, daha verimli nasıl olabilir, bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Şu an için adına 'esnek' çalışma diye koyabileceğimiz modele doğru bizim ilerlememiz istikametinde motive ediyor. Biz yetişmiş insan gücümüzü, üniversitelerdeki hocalarımızı şehir hastanelerinde ve devlet hastanelerinde bizdeki yetişmiş hocalarımızı üniversitelerde karşılıklı sözleşme esası üzerinden çalıştırabilmeliyiz." diye konuştu.

Bakanlık tarafından, 23 Haziran 2017'de Bakanlığa yerleştirilen ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi 12 bin 500 personelden 9 bin 267'sinin güvenlik soruşturmasının tamamlandığı ve atamalarının yapıldığı, geri kalan personelin devam eden güvenlik soruşturmalarının ise en kısa sürede sonuçlandırılacağını duyurdu.

- "TUS sınavı için asistan kadrosunu 6 binden 8 bine çıkardık"

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavı için asistan kadrosu 6 binden 8 bine çıkarıldı. Bakan Demircan, "Bu hem üniversitelerimizi rahatlatacak, çünkü asistan ihtiyaçları vardı onların. Hem de ortalama 5 yıl sonra uzman dönüş rakamları daha yüksek olacak. İnşallah bu sayı sorunu, Türkiye'nin önünde pratisyen hekim noktasında 5 yıl içinde giderek kalkacak, uzman hekim noktasında da yan dalları da dahil edersek, 10 yıl sonra sorunumuz azalacak." değerlendirmesinde bulundu.

- SMA tarama programı başlatılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yıl içinde yapılanların değerlendirmesini yapan Demircan, Kalıtsal Kan Hastalıkları Tarama ve Kontrol Programı kapsamında "Evlilik öncesi Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tarama Programı" başlatılacağını bildirdi. Toplam 41 ilde devam eden Talesemi taramasının da tüm ülkeye yaygınlaştırılacağını belirten Demircan, "SMA veya Talesemi taşıyıcısı olan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız." dedi.

Türkiye'nin dışında SMA hastalarına, şu anda daha deneme safhasında olan ilaçların kullanılmasında ödeme yapan başka ülke olmadığına işaret eden Demircan, "SMA hastalarının harcamalarına ödeme yapan tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

- Uluslararası sağlık turizmi

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Dört dilde hazırlanan Sağlık Turizmi Tanıtım Broşürü, Londra, Tanzanya ve Etiyopya'daki toplantı ve organizasyonlar sırasında Türk Hava Yolları tarafından dağıtıldı.

"Health Guide (Sağlık Rehberi) 2017-2018" kitapçığı İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlandı. Sağlık Turizmi web portalı (http://healthtourism.gov.tr), İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde hizmet girdi.

Bakan Demircan, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında büyük imkanlara sahip olduğuna değinerek, "Bu önem verdiğimiz bir husus. Sadece tedavi edici hizmetler alanında değil rehabilitasyon alanında Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli, kaplıca imkanlarını devreye sokacak hizmetlerimiz var. Yaşlı bakım hizmetleri alanındaki düzenlemelerimizi hazırladık." açıklamasını yaptı.

Nükleer tıpta yerli dönem başladı. Bakan Demircan, hastanelerin donanımları için "yerlileşme"ye ilişkin kararlar aldıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak. Biz cihazları alıyorduk, kullanıyorduk, standardizasyonu yoktu. Şimdi bunların standardizasyonu bizim elimizde." dedi.

Demircan'ın talimatıyla tek kullanımlık tıbbi malzemenin defalarca kullanıldığı iddiaları üzerine müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldığı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulamanın en ağır şekilde cezalandırılacağı bildirildi.

- "Dünyaca ünlü Türk hekimleri Türkiye'nin tanıtım yüzü olacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında "Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında, dünyaca tanınmış Türk hekimlerinin, sağlık turizmi için düzenlenecek yurt dışı etkinliklerde "tanıtım yüzü" olarak Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonları anlatmaları sağlanacağı belirtildi. Körfez Arap ülkeleri ile komşu ülkeler öncelikli olmak üzere, dünya ülkelerinden ziyaretçileri sağlık için Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen protokol çerçevesinde, turistik değerler ve geleneksel Türk misafirperverliği öne çıkartılacağı kaydedildi.

Bakan Demircan, "Sağlık turizminde Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya bölgesinin merkezi olacağız. Bu çerçevede medikal sağlık turist sayısını yılda 1,5 milyon, termal sağlık turist sayısını yılda 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

- Mide küçültme ameliyatlarının kriterleri tekrar belirlendi

Sağlık Bakanı Demircan imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen genelgede, mide küçültme ameliyatlarının kriterleri yeniden belirlendi.

Genelgeyle, obezite cerrahisi uygulayacakların, bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olması zorunluluğu getirildi. Hastaya, ilgili cerrahın muayenesi sonrasında, endokrinoloji ve dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının konsültasyonu sağlanarak obezite cerrahisi uygulanması kararı verileceği belirtildi. Obezite cerrahisi uygulanacak hastanın ameliyat öncesi ve sonrası tüm takiplerinden, cerrahla birlikte ilgili sağlık tesisi yönetiminin de sorumlu tutulacağı kaydedildi.

- Yeni eylem planı yolda

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nce "Tütün bağımlılığı ile mücadele", "Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele" ve "Teknoloji bağımlılığı ile mücadele" başlıklı üç ayrı oturumun yapıldığı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, sorunlar, çözüm önerileri ele alındı, alana ilişkin iletişim stratejileri geliştirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun, Başbakanlık Genelgesi ile 9 Aralık'ta "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" (BMYK) olarak değiştirildi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlık edeceği yeni yüksek kurulda, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları da yer aldı.

Sigara, alkol ve uyuşturucunun yanında özellikle teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı mücadele yürütülmesi kararlaştırıldı. Hükümetin, sigara, alkol ve uyuşturucu ile teknoloji ve kumar bağımlılığını önlemek için sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğini isteyerek, mücadelede faaliyetlerine hız vereceği, bakanlıkların yanı sıra sivil toplumun da bağımlılıklarla mücadelede harekete geçirileceği belirtildi.

Bu kapsamda, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla bütüncül bir mücadele başlatılacağı, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin, ihtiyaç halinde kurul ve çalışma grubu toplantılarına davet edilerek çalışmalarda yer almasına olanak tanınacağı ve Başbakanlığın koordinasyonunda 2018-2023'ü içine alan yeni bir eylem planı hazırlanacağı açıklandı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Göçmen ve Mülteci Sağlığı Haberciliği Medya Çalıştayı düzenlendi.

- Aşı tartışmalarına yanıt

Bazı basın yayın organlarına yansıyan, aşı ve aşı içeriklerine ilişkin açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı'ndan, "Aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bağışıklama hizmetlerinin çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer aldığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, 21. yüzyıla girerken, aşı uygulamaları sayesinde yılda 5 milyon 977 bin 855 ölümün önlendiği, bunun yanı sıra 750 bin çocuğun sakatlıklardan korunduğunun hesaplandığı vurgulandı.

(Sürecek)