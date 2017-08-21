Şah damarı üç kat büyüdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "göğsünde sıkışma" şikayetiyle başvurduğu hastanede normalde 2,5 santimetre olması gereken aort damarının 8,5 santimetreye ulaştığı tespit edilen Meral Çakı, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

68 yaşındaki Çakı, yaklaşık 10 gün önce Medicalpark Gaziantep Hastanesine başvurdu. Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan tarafından yapılan tetkiklerde normal şartlarda 2,5 santimetre olması gereken aort damarında genişleme tespit edildi.

Erdoğan'ın ekibiyle gerçekleştirdiği ve 4 saat süren ameliyatla Çakı'nın damarları değiştirildi ve sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Doç. Dr. Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aort damarlarındaki baloncukların kalpten çıkan kanın pompalandığı ana damarın genişlemesiyle meydana geldiğini söyledi.

Halk arasında "şah damarı" olarak da bilinen bu damarın normal şartlarda 2,5 santimetre genişliğinde olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, söz konusu damardan dakikada ortalama 5 litre kan geçtiğini vurguladı.

- "Erken tespitte tedavi mümkün"

Yüksek tansiyon, damar sertliği, bazı bağ dokusu hastalıkları ve sigara gibi etkenlerle ilerleyen yaşlarda bu damarın genişleyebildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çoğu zaman bir şikayet vermez ve maalesef bazı hastalarda ilk şikayet damarın ani yırtılması veya patlaması söz konusu olur. Bu durumda da hastanın ani şekilde hayatını kaybetmesine neden olur. Ancak erken tespit edilen bu balonlaşmaların ameliyatla tedavisi mümkündür. Hastamız yoğun bir sigara içicisi. Sigara içenlerde aort damarlarında baloncuk yapması normal kişilere kıyasla 5-6 kat daha fazla görülür. Anevrizma çapı 5-5.5 santimetre olduğunda artık hastaya ameliyat olması gerektiğini söyleriz. Meral Hanım 48 kilogram olmasına rağmen 8.5 santimetrelik damarın patlamaması bir şanstı. Bu büyümede yoğun sigara tüketimi de etkili olmuş."

Ameliyatla aort kapağı, kalbi besleyen koroner damarlar ve ana aort damarını beyin damarlarını da içine alacak şekilde değiştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Hastamızı ameliyattan 5 gün sonra taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her hastalıkta olduğu gibi özellikle risk faktörü içerenlerde rutin kontrol yapılması ve erken teşhis çok önemlidir. Ayrıca aort ameliyatları deneyimli bir ekip ve donanımlı bir hastanede başarılı bir şekilde yapılabilir." diye konuştu.

Erdoğan, bugüne kadar bu büyüklükte vakayla karşılaşmadıklarını ifade ederek, yapılan araştırmaya göre de 8,5 santimetreye ulaşan baloncuğa da rastlamadıklarını sözlerine ekledi.

Meral Çakı da ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, böyle bir hastalığı beklemediğini ancak durumunu öğrenince ameliyata karar verdiğini anlattı.