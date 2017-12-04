Saha görevlisi, futbolcuya saldırdı





ADIYAMAN (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'taki 62 Pertekspor-Adıyaman 1954 Spor maçında bir saha görevlisinin futbolcuya saldırı anı, amatör kamera tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Atatürk Stadı'nda dün oynanan 62 Pertekspor-Adıyaman 1954 Spor maçının 55. dakikasında saha görevlisi olduğu bildirilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Adıyaman 1954 Spor'un takım kaptanı Mehmet Ali Yakışık'a saldırdı.

Olay sırasında karnına tekme gelen Mehmet Ali Yakışık'a sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İsmi açıklanmayan saldırganın gözaltına alındığı olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakika duran maçı, 62 Pertekspor 3-1 kazandı.

Adıyaman 1954 Spor'un takım kaptanı Mehmet Ali Yakışık, olayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolda olmaması gereken şeylerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

62 Pertekspor maçına kadar namağlup geldiklerini belirten Mehmet Ali Yakışık, "Maç öncesi daha önce oynamış olduğum Dersimspor'dan da gereksiz tehditler aldım. Bu şartlar altında Tunceli'deki maça gittim. Maç günü stada gittik ve orada seyircilerin saldırılarını, hakaretlerini gördükten sonra nasıl bir maçın bizi beklediğini artık biliyorduk. Orada bize soyunma odasının kapısını açmadılar, yanlış yerlere yönlendirdiler. Soyunma odamıza bizi geç aldılar. Maça normalde 30-35 dakika ısınmamız gerekirken 15-20 dakika ısınabildik." diye konuştu.

Maç sırasında boynunda akreditasyon kartı olan saha görevlisinin saldırısına uğradığını anlatan Mehmet Ali, "Hiç istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Yakışık, maçın ardından darp raporu aldığını ve saldırıda bulunan kişiden şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç ise yaşanan olayın takipçisi olacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Maç sonunda futbolcum, saldırıyı gerçekleştiren kişiden şikayetçi olurken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin akli dengesi yerinde değil gibi cümleleri duyunca daha da derinden üzüldüm. Madem akli dengesi yerinde değil, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) verdiği görev kartı ile nasıl sahada bulunuyor? Buna bu görevi veren arkadaşları ilk önce kınıyorum. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."