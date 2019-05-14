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SAHA İstanbul Genel Kurulu 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) 3. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs'ta yapılacak.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliği'nin ikinci en...

SAHA İstanbul Genel Kurulu 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
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İSTANBUL (AA) - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) 3. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs'ta yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa Kümeler Birliği'nin ikinci en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un 3. Olağan Genel Kurulu, 18 Mayıs'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Fatih Kacır'ın katılımının beklendiği kurul, aynı zamanda savunma, havacılık ve uzay sanayi zirvesinin de buluşması olacak.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, THY Teknik, Baykar, BMC, KALE Grubu, Kordsa, TAİS, HAVELSAN, Petlas, TÜMOSAN, STM gibi Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründe yer alan dev şirketlerinin yanı sıra yüzlerce KOBİ'yi ve 11 üniversiteyi çatısı altında bulunduran derneğin 391 üyesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
SAHA İstanbulSavunma
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