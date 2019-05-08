SAHA İstanbul ve Marmara Üniversitesi iş birliğinden savunma sanayisine destek

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul üyesi Marmara Üniversitesi ve Altıgen Panel ile gerçekleştirilecek "nano partikül takviyeli kompozit malzeme" üretimine yönelik TÜBİTAK destekli proje ile stratejik öneme sahip yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek performans gösteren kompozit levhalar üretilebilecek.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, alüminyum bal peteği yapılarının üzerine yapıştırılacak olan tamamen yerli üretim levhalar, ileri teknoloji gerektiren havacılık ve savunma sanayisinde kullanılacak.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen ürün, malzeme ve sistemlerin milli kaynaklarla üretilebilir hale gelmesi için çalışmalar yapan SAHA İstanbul stratejik öneme sahip bir projeyi daha hayata geçiriyor. Marmara Üniversitesi ve SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi tarafından gerçekleştirilen bu proje üniversite-sanayi iş birliğini gerçek anlamda hayata geçiriyor.

Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Sefa Enes Kılıç tarafından Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Boztoprak danışmanlığında hazırlanan "Yüksek sıcaklıklarda yüksek performans gösteren nano partikül takviyeli kompozit malzeme" üretimine yönelik proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Türkiye’nin ileri teknoloji gerektiren havacılık ve savunma endüstrisinde malzeme alanında stratejik öneme sahip projenin sanayi kısmında SAHA İstanbul üyesi Altıgen Panel firması yer alıyor. Altıgen Panel ile yapılan iş birliği ile proje sonunda üretilen yüksek sıcaklıklara dayanıklı kompozit levhalar, tamamen yerli üretim olan alüminyum bal peteği (honey comb) yapılarının üzerine yapıştırılacak ve ileri teknoloji gerektiren havacılık ve savunma sektörlerinde kullanılacak.

- Yüksek sıcaklıklarda yüksek performans

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, proje kapsamında hafif ve yüksek sıcaklıklarda üstün performans özelliklerine sahip ve aynı zamanda dayanıklılığı da yüksek bir kompozit malzeme üretileceğini belirtti.

Keleş, yıllardır gerçek anlamda uygulanamayan "üniversite-sanayi" iş birliğini SAHA İstanbul olarak çok önemsediklerini, reel olarak da hayata geçirdiklerini vurgulayan Keleş, ayrıca TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen projenin SAHA Üyesi Altıgen Panel firması tarafından desteklenmesinin üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ve bu tür işbirliklerine devam edeceklerini ifade etti.

Proje Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Boztoprak ise sahip olduğu avantajlardan dolayı kompozit malzeme kullanımının gittikçe yaygınlaştığını ve Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliği odaklı çalışılması gerektiğini belirterek, "Böylelikle hedef odaklı çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Boztoprak, "Bu projenin üretim odaklı üniversite-sanayi iş birliğine güzel bir örnek oldu. Üniversite olarak böylesi iş birliklerine her daim açığız. Bu tür çalışmalar devam edecek. TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje kapsamında stratejik öneme sahip bir kompozit malzeme üretilecek." ifadelerini kullandı.

- Yeni stratejik ürünler yolda

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Kompozit Malzeme Üretim Laboratuvarı’nda ülkenin havacılık, savunma ve uzay sanayisinde kullanılan ve ihtiyaç olan kompozit malzemelerin geliştirilmesine ve yerli olarak üretilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Türkiye’nin bu alanda dünya trendlerini yakalamasını sağlayacak projelerin sanayi desteğini ise Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul üyesi firmalar veriyor.

Kompozit Malzeme Üretim Laboratuvarı bünyesinde doğal atıkların değerlendirilmesi için biyokompozit malzeme çalışmalarının yanı sıra karbon elyaf takviyeli malzemeler, balistik amaçlı kompozit zırhlar, stratejik öneme sahip nano partikül takviyeli kompozit malzemeler ve yüksek mekanik özelliklere sahip reçinelerin üretimine yönelik çalışmalar da yapılıyor.