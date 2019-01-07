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Şahdeniz'de 100 milyar metreküp doğal gaz üretildi

BAKÜ (AA) - Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında bulunan Şahdeniz yatağında, faaliyete başladığı 2006 yılından bugüne kadar 100 milyar metreküp doğal gaz üretildiği bildirildi.British Petroleum (BP) Azerbaycan ofisinin açıkladığı...

Şahdeniz'de 100 milyar metreküp doğal gaz üretildi
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BAKÜ (AA) - Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında bulunan Şahdeniz yatağında, faaliyete başladığı 2006 yılından bugüne kadar 100 milyar metreküp doğal gaz üretildiği bildirildi.

British Petroleum (BP) Azerbaycan ofisinin açıkladığı verilere göre, 15 Aralık 2006'da üretime başlanan Şahdeniz yatağında, bugüne kadar 100 milyar metreküp doğal gaz ile 196 milyon varil kondensat üretildi.

Şahdeniz yatağında üretilen doğal gaz, 12 yıl boyunca hem Azerbaycan pazarına hem de Güney Kafkasya Boru Hattı ile Gürcistan ve Türkiye'ye gönderildi.

Dünyanın en büyük gaz sahalarından biri olan ve yaklaşık 860 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Şahdeniz yatağı, 1 trilyon metreküpten fazla doğal gaz ile 2 milyar varil kondensant rezerve sahip.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBPDOĞALGAZŞahdeniz 2
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