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sahibinden.com Antalya’da kurumsal üyeleriyle bir araya geldi

- sahibinden.com, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına Antalya'da devam etti

sahibinden.com Antalya’da kurumsal üyeleriyle bir araya geldi
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İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu sahibinden.com, kurumsal üyeleriyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına Antalya'da devam etti.

sahibinden.com açıklamasına göre, şirket yetkililerinin ülke genelinde çeşitli şehirlerde düzenlediği bölge toplantıları devam ediyor.

Şirket, son olarak, dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer alan ve inşaat sektöründe de önemli bir hareketlilik yaşayan Antalya’da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi.

Antalya’da 200’den fazla üyesini ağırlayan sahibinden.com, teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Girişimci Barış Kılıçarslan tarafından sektör profesyonellerinin işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "İknanın Şifreleri" başlıklı bir sunumun da gerçekleştiği buluşmada, katılımcılara portföy yönetimi, portföy alırken dikkat edilecek noktalar, bir portföyün nasıl daha hızlı satışa çevrilebileceği gibi konularda sahibinden.com’un bilgi ve deneyimi aktarıldı.

Türkiye’nin sahibinden.com’u, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmalarına yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

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Sahibinden.com
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