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sahibinden.com, oto ekspertiz hizmetini bireysel kullanıcılara da açtı

- sahibinden.com İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer: - "Kullanıcılarımızın sahibinden.com’da kaliteli ve kolay bir deneyim yaşamasını önceliğimiz olarak görüyoruz"

sahibinden.com, oto ekspertiz hizmetini bireysel kullanıcılara da açtı
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İSTANBUL (AA) - sahibinden.com kurumsal üyeleri için devreye aldığı "oto ekspertiz" hizmetini artık bireysel kullanıcılarının hizmetine de sunuyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, e-ticaret platformunun kurumsal üyeleri için devreye aldığı "oto ekspertiz" hizmetinden artık bireysel kullanıcılarda faydalanabiliyor.

Kullanıcılar, 29 ilde bulunan profesyonel iş ortaklarının kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyata satın alabiliyor. Ekspertiz paketini belirleyen kullanıcı, satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra seçtiği firmayı arayarak randevu alabiliyor.

İkinci el araç alım satım işlemleri öncesinde, aracın detaylı teknik incelenmesi ve ilgili ekspertiz raporu verilmesini içeren bu hizmetle sahibinden.com, tek tıkla uygun teklifi sunarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Otomobil ve Arazi & SUV kategorisindeki araçlar için geçerli olan hizmette, sahibinden.com’un profesyonel Ekspertiz İş Ortakları tarafından hazırlanan Gold ve Gold Plus paketleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımızın sahibinden.com’da kaliteli ve kolay bir deneyim yaşamasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu sebeple ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri sahibinden.com’da sunmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla, bireysel kullanıcılarımızın da kullanımına açtığımız 'oto ekspertiz' hizmeti, sahibinden.com üzerinden satın alındığında uygun fiyata alınmış oluyor. Ekspertiz raporu ilana eklediğinde ise ilan detay sayfasında daha zengin içerik ve görünüm ile fark yaratmak mümkün."

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Oto EkspertizSahibinden.com
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