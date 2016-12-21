İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi tarafından sahibinden.com'a "Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi" ödülü verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Boğaziçi Üniversitesinden bir ödül daha kazandı. Üniversitenin Bilişim Kulübü (COMPEC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödüllerinde "Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi" seçildi.

Şirket, bilişim sektöründe yılın en iyi markalarının jüri, halk ve bilişim kulüplerinin oylamasıyla belirlendiği Boğaziçi Bilişim Ödüllerinde bu ödülü iki yıl üst üste kazanmış oldu.

Kurum adına ödül törenine katılan sahibinden.com'un Mühendislik ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Arsoy, kazandıkları ödül için Boğaziçi Üniversitesine teşekkür ederek, 460 kişilik sahibinden.com ekibine Boğaziçili öğrencileri de davet etti.

sahibinden.com geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi İş Dünyası Ödüllerinde de "Yılın En İyi E-Ticaret Sitesi" seçilmişti.











