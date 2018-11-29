sahibinden.com’daki ilginç ilanların yeni yıldızı: Star Wars Tasarımlı Ev

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’un 44 milyondan fazla kullanıcısının en çok ziyaret ettiği bölümlerden biri olan “İlginç İlanlar” köşesinin yeni yıldızı, 6 milyon aktif ilan arasından sıyrılarak “Star Wars Tasarımlı Muhteşem Ev” oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan Star Wars serisinin estirdiği fırtına, İstanbul Bomonti’de Star Wars konseptinde hazırlanmış ev tasarımına yansıdı. Kendine has yaratıcı tarzı ve dekorasyonuyla binlerce Star Wars meraklısının ilgisini üzerine toplayan 4 katlı müstakil bina, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden bu ilginç tasarımlı ev hakkında kullanıcılar çok sayıda yorumda bulundu.