Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO Trabzon
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

sahibinden.com’daki ilginç ilanların yeni yıldızı: Star Wars Tasarımlı Ev

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’un 44 milyondan fazla kullanıcısının en çok ziyaret ettiği bölümlerden biri olan “İlginç İlanlar” köşesinin yeni yıldızı, 6 milyon aktif ilan arasından sıyrılarak “Star Wars Tasarımlı Muhteşem...

sahibinden.com’daki ilginç ilanların yeni yıldızı: Star Wars Tasarımlı Ev
banner17

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’un 44 milyondan fazla kullanıcısının en çok ziyaret ettiği bölümlerden biri olan “İlginç İlanlar” köşesinin yeni yıldızı, 6 milyon aktif ilan arasından sıyrılarak “Star Wars Tasarımlı Muhteşem Ev” oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan Star Wars serisinin estirdiği fırtına, İstanbul Bomonti’de Star Wars konseptinde hazırlanmış ev tasarımına yansıdı. Kendine has yaratıcı tarzı ve dekorasyonuyla binlerce Star Wars meraklısının ilgisini üzerine toplayan 4 katlı müstakil bina, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden bu ilginç tasarımlı ev hakkında kullanıcılar çok sayıda yorumda bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1