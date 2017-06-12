Sahibinin bomba ihbarında bulunduğu araç kontrollü patlatıldı

KONYA (AA) - Konya'da, içinde bomba bulunduğu ileri sürülen şüpheli otomobil, kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi Kutsal Caddesi'ndeki 42 J 7913 plakalı otomobilde bomba bulunduğu ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Otomobilin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kontrollü patlamanın yapılacağı alanın yakınında bulunan bir evi de tahliye etti. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de alanda hazır bekletildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, aracı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Büyük çapta hasar meydana gelen araçta patlayıcı maddeye rastlanmadı.

İtfaiye ekipleri ise LPG tankı bulunan araçta sızıntı olma ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan ihbarı yapan ve otomobil sürücüsü olduğu öğrenilen Bilal S, olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bilal S.'nin ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının verdiği adrese geldiğini, daha sonra aracına döndüğü sırada kadının otomobile bomba yerleştirildiğini ve binmemesi gerektiğini söylemesi üzerine şüphelenerek ihbarda bulunduğunu" dile getirdiği öğrenildi.