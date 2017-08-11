Sahil Güvenlik ekibi yaralı denizciyi hastaneye ulaştırdı

SAMSUN (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, kargo gemisinde parmakları kopan denizciyi helikopterle alarak hastaneye ulaştırdı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin 80 deniz mili kuzeyinde Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin 9 deniz mili dışında Panama bayraklı kargo gemisinde bir mürettebatın parmaklarının koptuğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Gemi, tahliyenin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi amacıyla Sinop Limanı'na yönlendirildi. Bu sırada Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir bot ve sahil güvenlik helikopteri de sağlık personeli ile kargo gemisine yönlendirildi.

Yaralı, tedavisi amacıyla Sinop Limanının 65 deniz mili açığında Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nden alınarak helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeline teslim edildi.



