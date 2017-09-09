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Sahil Güvenlik göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

KIRKLARELİ (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadeniz üzerinden göçmen kaçakçılığı yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, iki ayrı operasyonda yasa dışı deniz yolundan...

Sahil Güvenlik göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

KIRKLARELİ (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karadeniz üzerinden göçmen kaçakçılığı yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, iki ayrı operasyonda yasa dışı deniz yolundan kaçak geçiş yapmak isteyen 219 kaçak yakalandı. Olaylarla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İlk operasyonda Romanya İçişleri Bakanlığı Sınır Polis Teşkilatı, içerisinde düzensiz göçmen bulunan tekneden yardım sinyali alındığını belirtmesi üzerine, Türk Sahil Güvenik ekiplerinden arama - kurtarma maksatlı destek talep etti.

Talep üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bir sahil güvenlik botu (TCSG-74) ve sahil güvenlik korveti (TCSG Güven) ile Batı Karadeniz’de seyir halinde olan TCG Bayraktar gemisi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyetine destek amaçlı görevlendirildi.

Görevlendirilen unsurların intikali sırasında, Bulgaristan Ulusal Sınır Polis Teşkilatı tarafından Bulgaristan karasuları dışında ayrı bir göçmen teknesinin tespit edildiği bildirildi.

Her iki operasyon için yola çıkan unsurlardan TCSG-74 tarafından, Bulgaristan’ın 36 deniz mili doğusunda tespit edilen 12 metrelik bir yelkenli tekne içerisinde 68’i Suriye, 2’si Irak uyruklu olmak üzere 70 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

TCSG Güven korveti ise Suriye uyruklu 149 sığınmacıyı, Romanya’nın 14 mil doğusunda balıkçı teknesi içerisinde yakaladı. Olayla ilgili Ukrayna uyruklu 2 kişi insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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