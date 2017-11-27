"Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı"nın FETÖ davası

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer'in de yer aldığı 8'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile emekli Albay Hakan Kaya, Teğmen Murat Tuğrul Tekin, Astsubay Çavuş Halil Çiftçi, Yüzbaşı Hüseyin Baş, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömür Yolcu, Üsteğmen Ömer Binici ile tutuksuz sanıklar Kıdemli Yüzbaşı Mert Küçük, Astsubay Çavuş Mustafa Kesenek, Astsubay Çavuş Mehmet Çaycı, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tayfun Yılmaz ve Astsubay Çavuş Furkan Kara ile avukatları katıldı.

Sanıklar için "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istenen davanın ikinci celsesi görüldü.

Tutuklu sanık Özer, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen sanık Hüseyin Baş ise FETÖ/PDY'nin hiçbir toplantısına gitmediğini ve bankasını kullanmadığını öne sürerek, "FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadı ve ByLock da kullanmadım. Dokuz aydır tutuklu bulunmaktayım ve ben darbe girişiminden önce de mevcut telefonumu kullanmaktaydım." dedi.

Darbe girişiminin ardından telefonunu kullanmaya devam ettiğini aktaran Baş, şöyle devam etti:

"Herhangi bir format atma veya fabrika ayarlarına çevirme gibi bir hareketim dahi olmadı. Darbe girişimi sonrasında izlediğim haberlerde darbecilerin ByLock kullandığı ve buradan iletişim kurduğuna ilişkin haberler izledim. Fakat ben yine bu telefonu kullanmaya devam ettim. 28 Ekim 2016 tarihinde açığa alındım fakat yine kullanmaya devam ettim. Kasım ayında telefonuma su dökülmesi nedeniyle ekranının kullanılamaz hale gelmesine rağmen be bu telefonumu kullanmaya devam ettim. Hiçbir adli şaibeye neden olmaması için telefonumu tamire göndermedim veya elden çıkarmadım. FETÖ ile hiçbir bağlantım bulunmamaktadır."

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Şubat 2018'e erteledi.