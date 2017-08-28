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Sahillerde uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, özellikle sahil bölgelerinde gençlere uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Antalya'da sahil bölgelerinde uyuşturucu satan bir şebekenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Antalya...

Sahillerde uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, özellikle sahil bölgelerinde gençlere uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da sahil bölgelerinde uyuşturucu satan bir şebekenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Özellikle Lara sahilinde çalışmalarının yoğunlaştıran ekipler, R.Y, D.R.H, ve Y.Ö'yü yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 16,5 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis, şüphelilerin sahile gelen gençleri hedef olarak seçtiğini ve uyuşturucu sattığını belirledi.


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet MüdürlüğüNarkotikUyuşturucu
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