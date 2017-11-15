Şahin ve Çalık, işitme engelli kadın futbolcularla bir araya geldi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 18-19 Kasım'da Norveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası eleme müsabakalarına katılacak Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Bayan Futbol Takımı ile Ankara Vilayetler Evi'nde bir araya geldi.

Sporcuların kendisini tek tek tanıtmasının ardından Şahin ve Çalık da kendilerini tanıttı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, sporculara katılacakları turnuvada başarılar dileyerek, "Sizlerle iftihar ediyoruz. Sizin bu azminiz, kararlılığınız bütün Türk gençliğine örnek olacak nitelikte... İşitme Engelliler Futsal Takımının kısa bir geçmişi var ama hızlı bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Gerek partimiz gerek hükümetimiz sizlerin bu azmini, gayretini görüyor, takip ediyor. Sizin önünüzü açmak için elimizden geldiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turnuvada başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Şahin, "Sportif olarak başarı ne olursa olsun, sizlerle gurur duyduğumuzu, 80 milyonun kalbinin sizlerle birlikte attığını bilmenizi istiyoruz." dedi.

Çalık'ın, Fatih Şahin'in çok iyi bir futbolcu olduğunu anlatması üzerine Şahin, Parlamenterler Futbol Kulübü olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu 6 yabancı parlamentodan Antalya'ya gelecekler. Onlarla bir turnuvamız olacak. Sizlerle de böyle bir gösteri maçı uygun bir zamanda yapabiliriz." dedi.



- "AK Parti'de bir Öznur ablanız var"

Çalık da konuşmasında, partisinin genel merkezinde Engelli Koordinasyon Merkezi olduğunu hatırlatarak, "Sorunlarınız, sıkıntılarınız olduğu anda AK Parti Genel Merkezinde bir Öznur ablanız var. Mutlaka kapımız sonuna kadar açık." diye konuştu.

Engellileri anlamak için büyük çaba sarfettiklerini ancak sorunu yaşayan kişinin yönetim ya da eğitim kadrosunda olması durumunda çok daha iyi işlerin çıktığını belirten Çalık, federasyon yönetiminde de kadınlara yer verilmesini istedi.

Engelli çocuklar arasında en çok etkinliği işitme engellilerde gördüklerini kaydeden Çalık, "Kızlarımızın futboldaki başarısı bu anlamda çok önemli." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "İnşallah siz yarın Norveç'e gidiyorsunuz, finale kalıyorsunuz, bir sene sonra şampiyonluk maçında şampiyon oluyorsunuz, hem Gençlik ve Spor Bakanımıza hem diğer bakanlarımızı da davet ederiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza götürürüz." ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Kardelen Duran da takımlarının kısa bir geçmişi olduğunu kaydederek, "Bundan sonrası için uzun bir gelecek istiyoruz. Sizin bize vermiş olduğunuz değer de burada görülüyor. Norveç'ten aldığımız dereceyle 80 milyonun gururu olmak istiyoruz. Biz de Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA muhabirine takımın çalışmaları hakkında bilgi veren Teknik Direktör Mücahit Öztürk, 18-19 Kasım'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası eleme maçlarına katılacaklarını belirterek, İngiltere, Polonya ve Norveç milli takımları ile karşılaşacaklarını söyledi.

Öztürk, finale kalmaları durumunda Aralık 2018'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklarını bildirdi.

Yemeğe, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Federasyonu Başkan Vekili Kerim Vural, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Serhat Öztürk de katıldı.