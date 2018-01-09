Sahne ayakkabıları maharetli ellerde şekilleniyor

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) sahnelenen, her biri farklı dönemde geçen birbirinden renkli gösterilerde kullanılan ayakkabılar, opera binasının alt katındaki kundura atölyesinde hazırlanıyor.

SAMDOB'da sahneye konulacak her eser öncesi hummalı bir çalışma başlıyor. Oyun provaları, ses, müzik, ışık ve dekorun yanı sıra hikayenin geçtiği dönemi en gerçekçi şekilde sahneye yansıtabilmek için kostümler el emeği ve göz nuru ile hazırlanıyor.

Kostümün önemli parçası ayakkabılar da opera binasının alt katındaki tasarımda sınır tanımayan kundura atölyesinde, ustaların maharetli ellerinde şekilleniyor.

SAMDOB kundura atölyesinde görevli usta Hasan Yurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gösteri öncesinde titiz bir çalışma yapıldığını, oyunun geçtiği dönemde kullanılan ayakkabı örneklerinin incelendiğini anlattı.

Oyun öncesi kostüm kreatörlerince kendilerine verilen çizim ve bilgiler ışığında ayakkabı tasarladıklarını belirten Yurtçu, eserin gerçekliği için diğer unsurlar gibi ayakkabıların da çok önemli olduğunu vurguladı.

Eser sahneye konulmadan bir ay önce çalışmaların başladığına işaret eden Yurtçu, "Kostüm kreatörleri her oyun öncesi oyunun anlatıldığı dönemle ilgili bize bilgi veriyor. Kostüm çizimlerini veriyor. Kostümlere uygun her oyuncu için bir ayakkabı tasarlıyoruz. Ayakkabıların çizimini yapıyoruz. Ardından da ayakkabıları yapıyoruz." dedi.

- "Ayak rahat etmeden oyuncu rahat olamıyor"

Hazırlıklar kapsamında önce ayakkabıların yapılacağı derilerin, tabanların ve kumaşların seçimini oyunun geçtiği döneme has özelikleri dikkate alarak seçtiklerini ifade eden Yurtçu, şöyle devam etti:

"Her oyun için farklı ayakkabılar yapıyoruz ve oyunun dönemine bağlı kalıyoruz. Burada 250'nin üzerinde ayakkabı kalıbımız var. Herkesin ayak yapısı farklı. Bu nedenle herkesin ayak şekline göre kişiye özel ayakkabı yapıyoruz. Oyunda görsellik ön planda olduğu için çok titiz çalışıyoruz. Ayakkabıların hem kullanışlı hem rahat hem hafif olmasına özen gösteriyoruz. Aynı zamanda oyunun bütünlüğüyle de uyumlu olması gerekiyor. Oyunda dans söz konusuysa tasarımcının ilk başta istediği şey görselliktir. Bu nedenle oyuncunun, dansçının kostüm içinde rahat etmesi gerekiyor. Dans ederken ayakların rahat olması gerekiyor. Ayaklar rahat etmeden oyuncu rahat olamıyor."

Her karakterin ayakkabısının farklı olduğunu, bazen çizme, bazen bot, bazen terlik, bazen şık bir ayakkabı bazen bir balerinin giydiği puantı yaptıklarını anlatan Yurtçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir oyun için 150 çift ayakkabı yaptığımız oluyor. Çocuk oyunlarında 25-30 çift ayakkabı yapıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Ancak yaptığımız ayakkabıları sahnede sanatçıların ayağında görünce de çok mutlu oluyoruz."