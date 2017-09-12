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Sahte banknotla bal aldığı iddiası

- Muğla'nın Yatağan ilçesinde bin 50 lira değerindeki 78 kilogramlık balı sahte banknotla aldığı ileri sürülen kişi tutuklandı

Sahte banknotla bal aldığı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bin 50 lira değerindeki 78 kilogram balı sahte banknotlarla satın aldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Elmacık Mahallesi'nde Ali Ö, evine gelen Ramazan K'ya (60) 78 kilogram balı bin 50 lira karşılığında sattı. Aldığı parayla ilçe merkezinde alışveriş yapmak isteyen Ali Ö, esnafın kendisine paranın sahte olduğunu söylemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte parayla bal satın alan Ramazan K'nın Aydın'ın Çine ilçesinde yaşadığını belirledi.

Çine Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, çeşitli yerlere gizlenmiş 11 bin 650 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Yatağan Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K. tutuklandı.

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