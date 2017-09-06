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Sahte plakalı araçtan uyuşturucu çıktı

- Beyoğlu'nda park halindeki otomobilden şüphelenen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilde 700 gram esrar, hassas terazi ile tabanca ele geçirdi

Sahte plakalı araçtan uyuşturucu çıktı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda şüphe üzerine incelenen park halindeki araçta yapılan aramada, uyuşturucu ve tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Örnektepe Mahallesi'nde şüphelendikleri park halindeki otomobili incelemeye aldı.

Aracın plakasının sahte olduğunu belirleyen polis, yaptığı çalışma sonucu aracın Seval K'ye ait olduğunu tespit etti. Aynı mahalledeki adresine baskın düzenlenen Seval K'nin evde olan oğlu Fırat D. ile araçta yapılan aramada 700 gram esrar, hassas terazi ve tabanca bulundu.

Araçta bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu savunan Fırat D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat D. adliyeye sevk edilirken, daha önce uyuşturucu ticaretinden hapis cezası aldığı ve hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulandığı tespit edilen Seval K. aranıyor.

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Asayiş Şube MüdürlüğüOto HırsızlığıOto Hırsızlık Büro Amirliği
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