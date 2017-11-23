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Sahte subay yakalandı

- Kocaeli'de kendisini subay olarak tanıtıp şantajla kadınlardan para istediği öne sürülen kişi gözaltına alındı

Sahte subay yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini subay olarak tanıtarak güvenlerini kazandığı kadınlara, ele geçirdiği fotoğraflarla şantaj yaparak para istediği iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran bir kadın, sosyal medyadan tanıştığı kişinin, fotoğraflarını kullanıp şantajla kendisinden para istediğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şahsın yakalanması için buluşma ayarlandı.

Şikayetçi kadının para vermek üzere anlaştığı şüpheli U.S. (23), gözaltına alındı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin cep telefonunda çok sayıda kadının fotoğraflarının bulunduğu bildirildi.


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