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Sahte vekaletle arsa satışı oyununu polis bozdu

EDİRNE (AA) - Edirne’de sahte vekaletle arsa satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İddiaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dolandırıcıların...

Sahte vekaletle arsa satışı oyununu polis bozdu

EDİRNE (AA) - Edirne’de sahte vekaletle arsa satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İddiaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dolandırıcıların 4 milyon lira değerindeki 4 bin metrekare arsayı 1 milyon 800 bin liraya sahte vekaletle satacakları istihbaratı üzerine şüphelileri takibe aldı.

Pazarlığın tamamlanması sonrası arsayı alacak kişi ile satıcı grup Tapu Müdürlüğünde buluştu.

Satış gerçekleşmeden polis 5 zanlıyı Tapu Müdürlüğünde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme E.G, F.D. ve C.Ö'yü tutukladı, S.Ş. ile H.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Soruşturmanın devamında, sahte vekaletle arsa satışı olayını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan B.A. ve A.C. de çıkarıldıkları mahkemece "Kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak resmi belgede sahtecilik suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ArsaDolandırıcılık IddiasıPolis
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