Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon Bursa ersin manaz
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Buz üzerinde hız rekoru
Buz üzerinde hız rekoru
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor

Sahurda uykusu kaçanlar o siteye baktı!

sahibinden.com verilerine göre Ramazan ayı sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 yükseldi.

Sahurda uykusu kaçanlar o siteye baktı!
banner17

sahibinden.com, Ramazan ayı boyunca site ve mobil trafiğinde yaşanan değişimin yanı sıra kullanıcıların online alışveriş tercihlerine ilişkin verileri açıkladı.

Ramazan ayıyla birlikte değişen uyku ve yeme-içme düzeni, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını da yakından etkiledi.

Toplamda 43 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip sahibinden.com verilerine göre sahur saatlerinde site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı.

Ramazan ayında sahibinden.com’un trafiği en fazla 01.00 – 04.00 saatleri arasında artış gösterdi.

Kullanıcıların bu saatlerde en çok baktığı kategoriler ise Emlak, Vasıta ile İkinci El ve Sıfır Alışveriş oldu. Site içerisinde en çok aranan kelimelerde "kiralık ve satılık"a ek olarak "bisiklet, boyasız, traktör" kelimeleri öne çıktı.

Kullanıcıların tercihi mobil oldu

Açıklamada verilen bilgilere göre, site kullanıcılarının aramalarında özellikle mobili tercih ettiği gözlemlendi.

Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde en fazla ilan görüntülenen gün 20 Mayıs Pazartesi oldu. Sahibinden.com’un sayfa görüntülenmesinde Android mobil uygulamasında yüzde 7,7, iOS uygulamasında ise yüzde 8’lik artış yaşandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.comSahur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5