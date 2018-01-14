Şair Memduh Cumhur son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Şair, eczacı ve TRT İstanbul Radyosu eski solistlerinden Memduh Cumhur, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 71 yaşında vefat eden Cumhur'un cenaze namazı, öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılındı.

Sevenleri ve öğrencilerinin yanı sıra kültür, sanat ve akademi camiasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde, taziyeleri Cumhur'un eşi ve çocukları kabul etti.

Prof. Dr. Mahmut Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Memduh Cumhur'un dini, tasavvufi ve edebi kültüre hakim biri olduğunu söyledi.

Cumhur'un hayatı boyunca çok farklı şahsiyetlerle tanıştığına vurgu yapan Kaya, "Memduh Cumhur Bey, çok yönlü, çok kültürlü, güzel ahlak sahibi güzel bir insandı. Kendisi şairdi ve musikişinastı. Bir zamanlar musiki icrası da yapmıştı. Son devir ulemasını, üdebasını, münevverlerini tanımış, onların sohbetinde bulunmuş ve onları çok iyi korumuş biriydi. Bulunduğu meclisi süsleyen, oraya renk ve neşe katan bir insandı. Üzüntümüz, hatıratını yazmadan gitmesi oldu. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Çok hassas ruhu vardı"

Prof. Dr. Ümit Meriç de Memduh Cumhur'un şahsiyet sırrının, "övülmüş" manasına gelen Memduh isminde saklı olduğunu dile getirdi.

Cumhur'un herkes tarafından sevildiğine işaret eden Meriç, şunları kaydetti:

"Cenazesinin kalabalıklığından ne kadar sevildiği anlaşılıyor zaten. Çok hassas ruhu vardı. Eczacı terazisiyle harfleri tartarak, bilhassa vefat edenlerin arkasından muhteşem dörtlükler yazardı. Benim de Cerrahi Dergahı'na ilk adımım onun sayesinde atılmıştır. Dolayısıyla ruhaniyetinin Muzaffer Efendi ve Sefer Baba tarafından da karşılandığı kanaatindeyim. Allah makamını cennet etsin."

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç da Cumhur'un sohbet insanı, bir irfan ve gönül ehli olduğuna vurgu yaptı.

Memduh Cumhur'un bir medeniyet ve kültür adamı olduğunu belirten Tunç, "Memduh Hoca, bütün güzellikleri cem etmiş İstanbul kültür havzasının, Üsküdar irfan ocağının, kendi gök kubbemizin son büyük değerlerindendi. Manevi güzelliklerden, olgunluklardan yoksun kalmış nesillerin nefesiydi, arayış içindekilere yol oldu, ışığı kesilmişlere ışık oldu Memduh Cumhur. Osmanlıyı yücelten, Anadoluyu aydınlatan Horasan erlerinin zamanımızdaki temsilcisiydi adeta. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Memduh Cumhur'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.