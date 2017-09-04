Saitabat Şelalesi'nde Arap turist yoğunluğu

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Kestel ilçesinde, Uludağ'dan gelen kaynak sularıyla beslenen Saitabat Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Saitabat Mahallesi'ndeki şelaleye, yerli turistlerin yanı sıra Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden gelen Araplar da ziyaret ediyor.

Uludağ'ın eteklerinden akan serin suya zaman zaman serinlemek için giren turistler, animasyon fotoğrafçılarının omzundaki papağanlarla ve köylülerin yetiştirdiği taylarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Dört mevsim turizme açık olan Saitabat Şelalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin Bursa'daki duraklarından biri oluyor.

- "Muhteşem bir doğa harikası"

Kuveyt'ten gelen Cafer Muhammed Şaldavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sık sık turistik ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin, özellikle de Bursa'nın eşsiz güzelliklere sahip olduğunu ve gördüğü en güzel yerlerin başında yer aldığını anlatan Şaldavi, Türk insanının çok içten olduğunu dile getirdi.

Saitabat Şelalesi'nden çok etkilendiklerini belirten Şaldavi, "Muhteşem bir doğa harikası. Elimden gelse bir ay burada kalır ve yaşayabilirim. Buraya 2 sene önce de gelmiştim. O zaman suyu biraz daha fazlaydı. Buna rağmen görselliği ve güzelliği insanı cezbetmeye, kendine çekmeye yetiyor." dedi.

Suudi Arabistan'dan gelen Talal Fahad da Bursa'nın turistik yerlerini görmek için Türkiye'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu ziyaretler kapsamında da şelaleyi görmeye geldiklerini vurgulayan Fahad, "Burayı çok seviyoruz. Her yer yeşillik ve tabiatıyla doğası olan bir yer. Buraya ilk gelişim ama mutlaka tekrar gelmeyi düşünüyorum. İnsanları da çok iyi, hepsinden çok memnunuz." diye konuştu.

Şelalede animasyon fotoğrafçılığı yapan Tezcan Dikmen, 4 senedir burada papağanıyla beraber ziyaretçilere hizmet verdiğini söyledi.

10 günlük tatilde en yoğun dönemlerini geçirdiklerine dikkati çeken Dikmen, şunları kaydetti:

"Ülke içinden ve dışından birçok yerden ziyaretçiler buraya akın ediyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz genelde Arap oluyor. Turistler, özellikle papağana çok ilgi gösteriyorlar ve fotoğraf çektirmek istiyorlar. Sırf bu yüzden sık sık ziyarete gelenler bile oluyor. İlgiden memnunuz."



