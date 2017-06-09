Sakal-ı Şerifi 250 yıldır muhafaza ediyorlar

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - Bitlis'te Şirvan ailesi, 250 yılı aşkın süredir kendilerine emanet edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sakalını (Sakal-ı Şerifi) muhafaza ediyor.

Ailede 7'nci kuşak olan 68 yaşındaki Fuat Şirvan, dedesi Hoca Hasan Şirvani'den kendilerine kalan Sakal-ı Şerifi evinde muhafaza ederek ramazan ayı ve kandillerde ziyarete açıyor.

Sakal-ı Şerifi, Bitlis ve ilçeleri ile çevre illere götüren Şirvan, tavaf sırasında vatandaşlara o manevi duyguyu tattırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şirvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hoca Hasan Şirvani'nin soyundan geldiklerini ve 7 kuşaktır burada yaşayarak memlekete hizmet ettiklerini söyledi.

Önceden terzilik yaptığını ancak görme kaybından dolayı artık çalışamadığını ifade eden Şirvan, şöyle konuştu:

"Fakat manevi görevimiz çoktur. Vatandaşlar bana 'Durumun iyi niye bu memleketten gitmiyorsun' diyor. Bu memleketin maneviyatını bırakıp nasıl giderim. Dede ve babamızın türbesi burada. Ayrıca dedemizden kalma Sakal-ı Şerif bize emanet edilmiş. Bunun Bitlis'ten dahi çıkarılmasını istemiyorum. Van, Bitlis Muş, Batman ve ilçelerinde milletin bu manevi duyguları tatmasına sebep oluyoruz. Bunun hizmetkarıyız ona hizmet ediyoruz. Böyle bir emaneti bize nasip ettiği için Cenabıhakk'a ne kadar şükretsem azdır. Gece gündüz dua etsem onun hediyesinin mukabilini yerine getiremem."

- "Bu parayla pulla elde edilecek şey değil"

Dedesinin eski ismi Küfre olan Siirt'in Şirvan ilçesine gelerek burada medreselerde talebe yetiştirip, İslami hizmetlerde bulunduğunu anlatan Şirvan, şunları söyledi:

"Çok sevildiği için hatta dedemin soyadını Şirvan'a vermişler. Bunu oranın büyüklerinden teyit ettik. Şirvan'dan da buraya gelerek alimler yetiştirmiş. Dedem ardından haca gidiyor. Hac farizasını yerine getirip Medine'ye dönüyor. Burada bir yıl kalarak hizmet ediyor. Bitlis'e gelmeye karar verdiğinde oranın büyük alimleri kendisine Sakal-ı Şerifi hediye ediyor. Alimler bunu hediye ederken kendisine, 'Hem sen buna layıksın ve bunun kıymetini bilirsin hem de neslin boyunca bunu insanların tavafına açın.' demişler. 7'nci kuşak olarak babamdan sonra bana yetişti. Allah nasip ederse çocuklarım devam ettirecek. Bu manevi görevi yapmak çok mukaddes bir iş. Bu parayla pulla elde edilecek bir şey değil."

Şirvan, aile olarak 250 yılı aşkın süredir Sakal-ı Şerifi muhafaza ettiklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakal-ı Şerifi, mübarek günlerde ve ramazan ayında Bitlis merkez ve ilçeleri ile güvenli bulduğumuz çevre illere götürerek insanlara bu manevi duyguyu tattırıyoruz. Bunu yaptırdığım özel gümüş kutuda muhafaza ediyorum. Daha önce deri kabın içinde görünmüyordu. Daha sonra cam çerçevenin etrafını da hakiki bal mumuyla hava almayacak şekilde kapattım. 40 kat beze sarıp özel gümüş kutusunda Sakal-ı Şerifi muhafaza ediyorum. Kutuyu kapattıktan sonra da kutuyu 4 kat bezle sarıyoruz. 250 yıldır sülale olarak bunu muhafaza ediyoruz. Memleketimize ve insanlarımıza bu maneviyatı tattırıyoruz."