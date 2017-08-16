Sakarya 18 yılda depremin izlerini sildi

SAKARYA (AA) - Uğur Subaşı,Ömer Faruk Cebeci - Sakarya, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin izlerini silmeyi başardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin engelli kaldığı Marmara Depremi'nde binlerce konut ve iş yeri de hasar gördü. Depremden en fazla zarar gören iller arasında yer alan Sakarya'da oluşturulan ve "yeni yerleşim bölgesi" olarak nitelendirilen Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerindeki konutlar, deprem yönetmeliğine uygun inşa edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine göre daha sağlam zemine sahip yeni yerleşim bölgesini cazibe bölgesi haline getirmek için Yenikent Park, Yenikent Kültür Merkezi ve Korucuk Park gibi sosyal donatılar oluşturdu.

Sakarya Valiliği ve resmi kurumları barındıran kampüs de yeni yerleşim bölgesine inşa edildi. Belediye tarafından alınan kararla da şehirde çok katlı binalara ruhsat verilmeyerek, yaşanabilecek depremleri daha az kayıpla atlatabilmek amacıyla yatay kentleşme modeli yürütülüyor.

"Sakarya fayların üzerine kurulu bir kent"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın fay hatları üzerine kurulmuş bir vilayet olduğunu ve bu nedenle sık sık değişik periyotlarla depremlerle yüzleştiğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde 1999 yılında çok büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Balkanlıoğlu, "Deprem, Gölcük'ten itibaren İzmit, Sakarya, Düzce ve İstanbul tarafında da hissedildi. Sakarya'da binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına, sakat kalmasına, on binlerce konut ile iş yerinin yıkılmasına, hasar görmesine yol açan milletçe bizi çok üzen, her açıdan sıkıntıya sokan büyük bir deprem yaşandı." diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu, Sakarya'nın fay hattı üzerinde olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, depremlerin tekrar yaşanabileceğini dile getirdi.

"Bu acıları unutmamak lazım"

Süreç uzadıkça insanların kaygı ve geçmişte yaşanan sıkıntıları unuttuğunu kaydeden Balkanlıoğlu, şunları söyledi:

"Çeşitli toplantılarda görüyorum ki arsalar bakımından sıkıntıya giriyoruz, 'Yatay değil de dikey yükselelim, çok katlı binalara müsaade edilsin.' diyorlar ve bunun baskısı altına giriyorlar. Bu acıları unutmamak lazım. Binaların depreme dayanıklı, statiği dinamiği iyi hesaplanmış zemine uygun sağlam yapılar olması lazım. Buradan sadece fay hattı geçmiyor, Sakarya Nehri'nin yüzyıllardır oluşturduğu alüvyon topraklar var. Zeminin altı su ve sıvılaşmaya uygun bir arazi yapısına sahibiz. Birazcık kazdığınızda tabandan su çıkıyor. İnsanlarımız bu zemine ve bu fay hattına uygun yerleşim birimleri inşa etmek, mümkün mertebe sağlam zeminler arayıp bulmak durumunda. Acılarımızın tekrar yaşandığı, üzüntülere gark olduğumuz ve hatırladığımız şu günlerde Allah'ın inşallah milletimize başka acılar yaşatmamasını diliyorum."

"Sakarya'da dikey değil, yatay büyümeyi uyguluyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise depremde en büyük zararı gören gören illerden birinin Sakarya olduğunu söyledi.

Sakarya'nın deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Toçoğlu, bundan sonra o kadar ağır maddi ve manevi kayıplar vermemek için çalışmalarını sürdürdüklerini işaret etti.