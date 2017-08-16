Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme iddiaları davası

SAKARYA (AA) - Eski Sakarya Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10 emniyet mensubunun, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni konuşmaları kaydetme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Yaz, Mehmet Dikbaş, Zakir Tütüncü, tutuksuz sanıklar M.I, G.A, E.Ö. ile taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutukluk sanıkların bu hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için süre verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Zakir Tütüncü, 18 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Delil olarak sadece mahkeme dinleme yazıları vardır. Buna ilişkin savunmalarımı daha önce yaptım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık Mehmet Dikbaş, 18 aydır tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Söz alan sanık avukatları, cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasına katılmadıklarını belirterek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın bu hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için cumhuriyet savcısına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet çalışanının yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ayrı ayrı 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.