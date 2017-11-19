Sakarya jandarma ekiplerinden Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankırı'da düzenlenen operasyonda, 5 bin sentetik hap ile 3 kilo 200 gram "skunk" tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu 4 kişinin kiralık bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Çankırı'ya sevk ettiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Çankırı Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçilerek operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından arabada yapılan aramada, 5 bin sentetik hap ile 3 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Çankırı Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.