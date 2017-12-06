Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imali ve ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya ve İstanbul'da belirledikleri 7 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 530 uyuşturucu hap, 1 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 10 gram kokain ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.