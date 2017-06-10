Sakarya Nehri'nin kaynağı dalgıçları bekliyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı, şaşırtıcı pek çok özelliğiyle dalış yapanları ve su altı fotoğrafçılarını bekliyor.

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı'nda, 4 farklı dalış noktası bulunuyor. Gökgöz, Karaburgu, Kırkkız ve ana gölet dalış noktalarının her biri su altının farklı güzelliklerini insanlara sunuyor. Dalış sporcuları ve su altı fotoğrafçıları Sakaryabaşı'nda aynı anda 4 farklı bölgeye gitmiş gibi hissediyor.

Mısır, Belize ve Bahamalar gibi dünyada sayılı dalış noktalarında bulunan "blue hole-su altı obruğu"na da sahip Sakaryabaşı, yıl boyunca sabit 20 santigrat derece su sıcaklığıyla dört mevsim dalış yapma imkanı sağlıyor.

Endemik karides ve su altı bitki örtüsüne sahip Sakaryabaşı, fauna ve florasıyla da adeta büyülüyor.

- İçilebilir seviyede suda dalış imkanı

Çiftelerspor Dalış Kulübü Eğitmeni Ömer Faruk Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Sakarya Nehri'nin başladığı nokta olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en berrak suyuna sahip olduklarını ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 4 farklı dalış noktası buluyor. Hiçbir bölge birbiriyle aynı değil. Dalış noktalarından dipteki su kaynaklarını görebiliyorsunuz. Saniyede 6 ton su çıkan kaynaklarımız var. Dünyada sayılı dalış noktalarında bulunan ve 'blue hole' denen bir bölgemiz var. Sakaryabaşı, bu özelliğiyle Türkiye'deki tek dalış noktası. 18 metre derinliğe giden bir sualtı mağaramız buluyor. İçilebilir seviyede bir suda dalış yapıyoruz. Sakaryabaşı'na gelen dalış sporcuları ve su altı fotoğrafçıları aynı anda 4 farklı bölgeye gitmiş gibi hissediyor. Türkiye'de irtifa dalışı yapılabilecek iki yerden birisi olma özelliği taşıyor. Suyumuz yaz ve kış mevsimlerinden 20 santigrat derecede sabit. Fauna ve florası mükemmel bir yer."

Özen, Gökgöz dalış bölgesinde saniyede bir ton, Karaburgu bölgesindeki kaynaktan ise saniyede 6 ton su çıkışı olduğunu bildirdi.

Gölet şekildeki Kırkkız bölgesinin içinde de yer yer kaynakların bulunduğunu anlatan Özen, "Söz konusu bölgenin üzeri yosunlarla kaplandığında mağara dalışı imkanı sunuyor. Her mevsimde farklı dalış noktası gibi imkan sunuyor. Ana göletimiz de balık popülasyonu olarak çok güzel bir imkan sağlıyor." dedi.

Özen, kulübe ve Sakaryabaşı'na destek veren AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'a teşekkür etti.

- "Bir milyonuncu karemi çekmek için Sakaryabaşı'na geldim"

Su altı fotoğrafçısı ve rehberi olan bir şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Doğan Kaşıkçı da dünyanın 50 farklı ülkesindeki birçok yerde fotoğraf çekmek için dalış yaptığını dile getirerek, Sakaryabaşı'nın birçok ülkede ve dalış noktasında bulunmayan özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Kaşıkçı, şunları söyledi:

"Bu yüzden bir milyonuncu karemi çekmek için Eskişehir'deki Sakaryabaşı'na geldim. Burası çok özel bir yer. Birçok ülkede ve dalış noktasında bulunmayanlar Sakaryabaşı'nda var. Görüntü kalitesi çok iyi. Özellikle güneşli havalarda bölgedeki suyun berraklığı inanılmaz. Yaklaşık 100 metrelik görüş açısına sahip bir yer. Su altının güzelliklerini rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki su altı canlıları ve bitkileri çok özel. Sakaryabaşı'na özel su altı çayırları bulunuyor. Sadece Sakaryabaşı'na özel bir karides var. Sazan ve yayın balıkları bulunuyor. 4-5 metre derinlikte, yaz ve kış mevsimi aylarında 20 santigrat derece olan suda güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz."