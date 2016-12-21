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Sakarya ve Kocaeli'de 8 bin 253 fidan toprakla buluştu

- "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında Sakarya'da 9 ve Kocaeli'de 3 okulun bahçesine 7 bin 306 fidan dikildi - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Orman teşkilatı tarafından yürütülen bu çalışmalarla ağacı ve tabiatı seven bir nesil yetişiyor. Özellikle okullarda yaptığımız bu çalışmalarla gençlere ağaç sevgisi aşılıyoruz"

Sakarya ve Kocaeli'de 8 bin 253 fidan toprakla buluştu

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 8 bin 253 fidan toprakla buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), sosyalleşme amaçlı ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Dört yıldır devam eden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Sakarya ve Kocaeli'de 12 okul, 3 ibadethane ve 4 mezarlığa 8 bin 253 fidan dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 2012 yılında başlattığı "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Sakarya ve Kocaeli'de 12 okul bahçesi ağaçlandırıldı.

Sakarya'da 9 ve Kocaeli'de 3 okulun bahçesinde erguvan, oya, leylandi, mavi servi, taflan, defne, mazı, çınar, çam, akçaağaç, ligustrum ve kurtbağı fidan türlerinin bulunduğu 7 bin 306 fidan dikildi.

Öte yandan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Sakarya'da 3 ibadethane ve 4 mezarlık bahçesine 947 fidan toprakla buluştu.

- "Ağacı seven nesil yetişiyor"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman teşkilatınca yürütülen bu çalışmalarla ağacı ve tabiatı seven bir nesil yetiştiğini belirtti.

Özellikle okullarda yaptıkları çalışmalarla gençlere ağaç sevgisi aşıladıklarını aktaran Eroğlu, "Adapazarı'nda da Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'ndaki öğrencilerimizle kursun bahçesinde bin 374 fidan toprakla buluşturuldu. Bu vesileyle oradaki kızlarımız da tabiat sevgisiyle yetişecek." ifadesini kullandı.

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