Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilenen azim ve kararlılığın bugün de milletin en büyük ilham kaynağı olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Sakarya Zaferi'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kahramanlığın, şecaatin, hamiyetin ve fedakarlığın milli manevi nişanelerini taşıyan destanların büyük millet olmanın en belirgin tezahürü olduğuna işaret etti.

Türk milletinin, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek şanlı tarihini İstiklal Harbi Destanı ile süslediğini ifade eden Yıldırım, Sakarya Zaferi'nin, istiklal mücadelesinin en kritik aşamasında kazanılan ve adeta nihai zaferi müjdeleyen bir destan olduğunu belirtti.

Yıldırım, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordunun Kurtuluş Savaşı'nın her safhasında olduğu gibi Sakarya'da da benzersiz bir cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiğini, 21 gün süren şiddetli çarpışmaların ardından elde edilen zaferin halka büyük moral ve güç kazandırdığını anlattı.

İstiklali uğruna çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletin, vatanını düşman işgalinden kurtarmayı başardığının altını çizen Yıldırım, Meclis'in askeri ve siyasi bakımdan önemli gelişmelere vesile olan bu büyük zaferin ardından Mustafa Kemal Paşa'ya "mareşallik" rütbesi ve "gazilik" unvanı vererek tarihi bir karara imza attığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, mesajında, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilenen azim ve kararlılık bugün de milletimizin en büyük ilham kaynağıdır. Cumhuriyetimizi korumak ve yeni başarılarla daha da güçlendirmek için büyük bir azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Sakarya Zaferi'nin 96. yıl dönümünde, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını ve vatandaşları muhabbetle selamladığını kaydetti.