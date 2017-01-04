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Sakarya'da 18 milyon kayın tohumu ekildi

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geçen yıl Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 18 milyon kayın tohumu toprakla buluşturuldu - Bakan Eroğlu: - "Orman varlığımızı korumak ve artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toprağımızı fidanlarla buluşturarak, ülkemizi hep birlikte yeşile bezeyeceğiz"

Sakarya'da 18 milyon kayın tohumu ekildi

SAKARYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 18 milyon kayın tohumu ekildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman varlığının geleceğini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün, geçen yıl tarihin en büyük kayın doğal gençleştirme çalışmasına imza attığı vurgulandı.

Bol tohum yılından azami faydalanma amacına yönelik eğitim, üretim ve iş makinesi organizasyonu gibi tüm teknik tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, 54 ekskavatörle, 1 milyon 709 bin dekarda orman gülü temizliği ve arazi hazırlığı çalışmalarının zamanında tamamlandığı ifade edildi.

Gençleştirme sahalarından toplanan 8 bin 364 kilogram kayın tohumunun 6 bin 225 kilogramının (18 milyon adet) ekildiği belirtilen açıklamada, geri kalan kısmının gelecek yıllarda kullanılmak üzere depolandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ağaçlandırma çalışmalarının toprak yapısına göre yürütüldüğünü bildirdi.

Sakarya topraklarında gençleştirme çalışması yaparken kayın tohumu kullandıklarına dikkati çeken Eroğlu, "18 milyon tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı korumak ve artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toprağımızı fidanlarla buluşturarak, ülkemizi hep birlikte yeşile bezeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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