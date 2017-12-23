Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Sakarya'da 5 ton kaçak et ele geçirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton kaçak ete el konuldu.Alınan bilgiye göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Kurtköy'deki bir soğuk hava deposundan yüklenen...

Sakarya'da 5 ton kaçak et ele geçirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton kaçak ete el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Kurtköy'deki bir soğuk hava deposundan yüklenen etlerin ilçeye getirileceği ihbarı üzerine, D-100 Karayolu Çatalköprü Mahallesi mevkisinde Z.E'nin kullandığı 34 ZJ 4861 plakalı kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde 5 ton kemiksiz, şoklanmış kaçak et ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü Z.E. ile M.K, Ç.K. ve Y.T, hakkında işlem yapıldı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, teslim aldıkları etlerde inceleme başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkyazıJandarma EkipleriKaçak EtOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5