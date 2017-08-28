Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Sakarya'da 75 günde bin 246 kişi boğulmaktan kurtarıldı

- Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Arancı: - "10 Haziran Cumartesi gününden 23 Ağustos Çarşamba gününe kadar Kaynarca'da 23, Karasu'da bin 68, Kocaali'de 155 olmak üzere 75 günde bin 246 vatandaşımızı boğulma tehlikesinden kurtardık. Bu vatandaşlarımızdan 309'unu hastaneye sevk ettik, 939'una ise ayakta tedavi uyguladık"

Sakarya'da 75 günde bin 246 kişi boğulmaktan kurtarıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, cankurtaran ekiplerinin Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde bin 246 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardığını belirtti.

Arancı, yaptığı yazılı açıklamada, cankurtaran ekiplerinin Sakarya'nın Karadeniz sahillerinde güvenliği sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

46 personel, 18 gönüllü cankurtaran, 26 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve 1 zodyak bot ile 19 Eylül Salı gününe kadar her gün saat 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların can güvenliğini sağlamak için görevlerine devam edeceklerini belirten Arancı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de tatillerini kuzey sahillerinde geçirecek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Arancı, Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali sahilerinde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için yoğun ve dikkatli bir şekilde çalıştıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı hazır bekliyor. 'Güvenli Sahil Sakarya' imajını sürdürmek amacındayız. Bu doğrultuda 10 Haziran Cumartesi gününden 23 Ağustos Çarşamba gününe kadar Kaynarca'da 23, Karasu'da bin 68, Kocaali'de 155 olmak üzere 75 günde bin 246 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Bu vatandaşlarımızdan 309'unu hastaneye sevk ettik, 939'una ise ayakta tedavi uyguladık. Maalesef 2 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Bu can kayıplarımızdan biri cankurtaran sorumluluk alanı dışında yaşandı. Bu nedenle vatandaşlarımızın cankurtaran sorumluluk alanlarında denize girmelerini önemle rica ediyoruz."

-Tatilcilere uyarı

Kurban Bayramı tatilinde kuzey sahillerinde tatilci sayısının artacağını dile getiren Arancı, bunun için gerekli önlemleri aldıklarını, vatandaşların rahat bir şekilde denize girebilmeleri için dubalarla güvenli bölgeler oluşturduklarını kaydetti.

Jet ski ve zodyak bot ile denizde sürekli devriye gezerek vatandaşları uyaracaklarını ifade eden Arancı, "Akıntı bölgelerine kurtarma topları yerleştirerek vatandaşlarımızın akıntılardan kolaylıkla çıkabilmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız yerleştirilen uyarı levhalarına ve cankurtaran arkadaşlarımızın uyarılarına dikkat etmeleridir. Vatandaşlarımız bunu göz önünde bulundurarak çok dikkatli davranmalılar. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoğulmaKurtarmaSAKARYA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5