Sakarya’da asfalt maddesi yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sıvı asfalt ham maddesi yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolunda Ankara yönüne giden Uğur Taşçı (23) yönetimindeki 06 BS 4689 plakalı asfalt maddesi yüklü tır, Kırkpınar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, aracında sıkışarak yaralanan tır sürücüsü, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Taşçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yola sızan asfalt maddesi ve aracın akaryakıtı, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrilen tırın yoldan kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.

Öte yandan, kazayla ilgili Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Anadolu Otoyolu’nun Sapanca Kırkpınar mevkisinde tanker kazası olduğu bilgisi alınır alınmaz, ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Ardından yapılan müdahalelerle tankerden sızan yakıt, herhangi bir çevre felaketine sebep olmadan drenaj kanallarında toplanmış, bertaraf edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."