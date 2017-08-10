Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Sakarya’da asfalt maddesi yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sıvı asfalt ham maddesi yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolunda Ankara yönüne giden Uğur Taşçı (23) yönetimindeki 06 BS 4689 plakalı asfalt maddesi...

Sakarya’da asfalt maddesi yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sıvı asfalt ham maddesi yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolunda Ankara yönüne giden Uğur Taşçı (23) yönetimindeki 06 BS 4689 plakalı asfalt maddesi yüklü tır, Kırkpınar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, aracında sıkışarak yaralanan tır sürücüsü, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Taşçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yola sızan asfalt maddesi ve aracın akaryakıtı, karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrilen tırın yoldan kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.

Öte yandan, kazayla ilgili Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Anadolu Otoyolu’nun Sapanca Kırkpınar mevkisinde tanker kazası olduğu bilgisi alınır alınmaz, ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Ardından yapılan müdahalelerle tankerden sızan yakıt, herhangi bir çevre felaketine sebep olmadan drenaj kanallarında toplanmış, bertaraf edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AsfaltKazaTEMTenker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5