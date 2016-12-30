Sakarya'da ATM dolandırıcılığı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, bir bankanın ATM cihazının çıkış haznesine aparat yerleştirerek iki kişiden toplam 4 bin 350 lira dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesinde bir bankanın ATM'sinin çıkış haznesine takılan aparat ile 2 banka müşterisinin toplam 4 bin 350 lira parası çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar neticesinde banka ATM'sine aparat yerleştirdiği tespit edilen M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, adliyeye sevk edildi.



